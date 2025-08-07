https://ria.ru/20250807/samolet-2033893932.html

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян прибыл в Россию

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Самолет президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна приземлился в столичном аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости.Борт первого лица приземлился днем в четверг, перед самолетом сыграл военный оркестр, у трапа самолета президента встретили замглавы МИД России Сергей Вершинин, первый вице-премьер Денис Мантуров и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава Чечни Рамзан Кадыров.После выхода из самолета и спуска по трапу президент ОАЭ первым обменялся рукопожатиями с вице-премьером Мантуровым, а затем, под звуки гимна ОАЭ и РФ, подошел к остальной делегации встречающих и поздоровался с ними, а затем ушел в здание правительственного терминала аэропорта "Внуково".Аль Нахайян неоднократно посещал Россию. С 2022 года в качестве президента ОАЭ он побывал в стране четыре раза: в октябре 2022 года, в июне 2023 года и дважды в октябре 2024 года – он был в Москве с официальным визитом 20-21 октября, а несколько дней спустя посетил Казань для участия в саммите БРИКС. Также осуществляются регулярные телефонные контакты лидеров, в 2025 году состоялись три телефонных разговора - в марте, мае и июне.

