В багажном отсеке севшего в Астрахани A321 обнаружили следы задымления
11:37 07.08.2025
В багажном отсеке севшего в Астрахани A321 обнаружили следы задымления
В багажном отсеке севшего в Астрахани A321 обнаружили следы задымления
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. После вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Сочи и севшего на запасном аэродроме в Астрахани, выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, сообщила пресс-служба перевозчика. "После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", – говорится в сообщении. Ранее в четверг экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани, сообщала пресс-служба перевозчика. На борту Airbus A321, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет, отмечали в авиакомпании.
В багажном отсеке севшего в Астрахани A321 обнаружили следы задымления

Пассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. После вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Сочи и севшего на запасном аэродроме в Астрахани, выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, сообщила пресс-служба перевозчика.
"После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", – говорится в сообщении.
Ранее в четверг экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани, сообщала пресс-служба перевозчика. На борту Airbus A321, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет, отмечали в авиакомпании.
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи
