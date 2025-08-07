https://ria.ru/20250807/samolet-2033881799.html

В багажном отсеке севшего в Астрахани A321 обнаружили следы задымления

происшествия

астрахань

москва

сочи

уральские авиалинии

airbus a321

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. После вынужденной посадки самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Сочи и севшего на запасном аэродроме в Астрахани, выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков, сообщила пресс-служба перевозчика. "После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков", – говорится в сообщении. Ранее в четверг экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани, сообщала пресс-служба перевозчика. На борту Airbus A321, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет, отмечали в авиакомпании.

