https://ria.ru/20250807/samolet-2033879113.html

Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи

Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи - РИА Новости, 07.08.2025

Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи

Причиной аварийной посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" сообщением Домодедово - Сочи в Астрахани, по предварительной информации, стало срабатывание датчика РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:23:00+03:00

2025-08-07T11:23:00+03:00

2025-08-07T11:29:00+03:00

происшествия

москва

сочи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:84:2489:1484_1920x0_80_0_0_ea03089c4d4b004eec0c46c49f5586c5.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Причиной аварийной посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" сообщением Домодедово - Сочи в Астрахани, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее пресс-служба перевозчика сообщила, что экипаж самолета "Уральских авиалиний", следующего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани."Сработал датчик неполадки в двигателях", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250714/vertolet-2029024005.html

москва

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, сочи