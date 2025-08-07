Рейтинг@Mail.ru
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи - РИА Новости, 07.08.2025
11:23 07.08.2025 (обновлено: 11:29 07.08.2025)
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи - РИА Новости, 07.08.2025
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи
Причиной аварийной посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" сообщением Домодедово - Сочи в Астрахани, по предварительной информации, стало срабатывание датчика РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Причиной аварийной посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" сообщением Домодедово - Сочи в Астрахани, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее пресс-служба перевозчика сообщила, что экипаж самолета "Уральских авиалиний", следующего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани."Сработал датчик неполадки в двигателях", - сказал собеседник агентства.
происшествия, москва, сочи
Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Причиной аварийной посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" сообщением Домодедово - Сочи в Астрахани, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее пресс-служба перевозчика сообщила, что экипаж самолета "Уральских авиалиний", следующего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани.
"Сработал датчик неполадки в двигателях", - сказал собеседник агентства.
