Названа причина аварийной посадки самолета, летевшего из Москвы в Сочи
2025-08-07T11:23:00+03:00
происшествия
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Причиной аварийной посадки Airbus A321 "Уральских авиалиний" сообщением Домодедово - Сочи в Астрахани, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности двигателей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее пресс-служба перевозчика сообщила, что экипаж самолета "Уральских авиалиний", следующего из Москвы в Сочи, решил уйти на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани."Сработал датчик неполадки в двигателях", - сказал собеседник агентства.
