Борт Москва — Сочи, подавший сигнал тревоги, сел в Астрахани
10:56 07.08.2025 (обновлено: 15:04 07.08.2025)
Борт Москва — Сочи, подавший сигнал тревоги, сел в Астрахани
Экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего по маршруту из Москвы в Сочи, выполнил посадку на запасном аэродроме, обошлось без пострадавших.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего по маршруту из Москвы в Сочи, выполнил посадку на запасном аэродроме, обошлось без пострадавших.&quot;Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани&quot;, — сообщила пресс-служба авиакомпании.Никто не пострадал, СК России проводит доследственную проверку.Ранее в четверг на борту самолета Airbus A321 сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. По предварительным данным, осмотр после посадки в 11:28 выявил следы задымления в багажном отсеке. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что во время полета сработал датчик неисправности двигателей.Перевозчик готовит резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения. Как сообщил РИА Новости представитель аэропорта, сейчас они находятся в здании аэровокзального комплекса.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг — РИА Новости. Экипаж самолета "Уральских авиалиний", следовавшего по маршруту из Москвы в Сочи, выполнил посадку на запасном аэродроме, обошлось без пострадавших.
«

"Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани", — сообщила пресс-служба авиакомпании.

Никто не пострадал, СК России проводит доследственную проверку.
Ранее в четверг на борту самолета Airbus A321 сработала сигнализация, что не позволило безопасно продолжить полет. По предварительным данным, осмотр после посадки в 11:28 выявил следы задымления в багажном отсеке. В экстренных службах рассказали РИА Новости, что во время полета сработал датчик неисправности двигателей.
Перевозчик готовит резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения. Как сообщил РИА Новости представитель аэропорта, сейчас они находятся в здании аэровокзального комплекса.
