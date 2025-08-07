Рейтинг@Mail.ru
На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги - РИА Новости, 07.08.2025
10:55 07.08.2025
На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Сигнализация сработала на борту самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, что не позволило безопасно продолжить полет, сообщила пресс-служба перевозчика."На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва – Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет", – говорится в сообщении авиакомпании.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Сигнализация сработала на борту самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, что не позволило безопасно продолжить полет, сообщила пресс-служба перевозчика.
"На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту МоскваСочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет", – говорится в сообщении авиакомпании.
Борт Москва — Сочи, подавший сигнал тревоги, сел в Астрахани
