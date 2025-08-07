https://ria.ru/20250807/samolet-2033872990.html
На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги
На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги - РИА Новости, 07.08.2025
На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги
Сигнализация сработала на борту самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, что не позволило безопасно продолжить полет,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T10:55:00+03:00
2025-08-07T10:55:00+03:00
2025-08-07T10:59:00+03:00
москва
airbus a321
сочи
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Сигнализация сработала на борту самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, что не позволило безопасно продолжить полет, сообщила пресс-служба перевозчика."На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва – Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет", – говорится в сообщении авиакомпании.
https://ria.ru/20250807/samolet-2033873222.html
москва
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_e1bd3f7b5c2ce9d264caeaae6459c0bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, airbus a321, сочи, происшествия
Москва, Airbus A321, Сочи, Происшествия
На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги
На борту летящего из Москвы в Сочи A321 сработал сигнал о чрезвычайной ситуации