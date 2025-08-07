https://ria.ru/20250807/samolet-2033872990.html

На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги

На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги

На борту A321, летящего из Москвы в Сочи, сработал сигнал тревоги

Сигнализация сработала на борту самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, что не позволило безопасно продолжить полет,... РИА Новости, 07.08.2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Сигнализация сработала на борту самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в Сочи, что не позволило безопасно продолжить полет, сообщила пресс-служба перевозчика."На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва – Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет", – говорится в сообщении авиакомпании.

