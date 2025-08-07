https://ria.ru/20250807/sahalin-2033841906.html

На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента

На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента - РИА Новости, 07.08.2025

На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента

Сотрудник станции скорой помощи города Томари на Сахалине будет уволен за избиение пациента, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 07.08.2025

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг - РИА Новости. Сотрудник станции скорой помощи города Томари на Сахалине будет уволен за избиение пациента, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В местных соцсетях в четверг распространилось видео, на котором фельдшер скорой помощи, вызванный местными жителями к мужчине, находившемуся на улице предположительно в состоянии алкогольного опьянения, избивает его и по земле тащит к карете. "В отношении сотрудника скорой помощи, допустившего возмутительное, непозволительное ни с профессиональной, ни с человеческой точки зрение поведение, будут применены соответствующие меры воздействия. С ним будут прекращены трудовые отношения", - говорится в сообщении регионального минздрава. По информации пресс-службы ведомства, материалы дела будут переданы в следственные органы. Министерство здравоохранения Сахалинской области приносит извинения за инцидент. С коллективом станции скорой медицинской помощи проведут разъяснительную работу.

