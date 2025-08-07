Рейтинг@Mail.ru
На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:32 07.08.2025 (обновлено: 10:34 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/sahalin-2033841906.html
На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента
На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента - РИА Новости, 07.08.2025
На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента
Сотрудник станции скорой помощи города Томари на Сахалине будет уволен за избиение пациента, сообщает пресс-служба регионального минздрава. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T06:32:00+03:00
2025-08-07T10:34:00+03:00
происшествия
сахалин
сахалинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033867317_0:16:1048:606_1920x0_80_0_0_3804228ff59b1b9160618c9b0fb9622d.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг - РИА Новости. Сотрудник станции скорой помощи города Томари на Сахалине будет уволен за избиение пациента, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В местных соцсетях в четверг распространилось видео, на котором фельдшер скорой помощи, вызванный местными жителями к мужчине, находившемуся на улице предположительно в состоянии алкогольного опьянения, избивает его и по земле тащит к карете. "В отношении сотрудника скорой помощи, допустившего возмутительное, непозволительное ни с профессиональной, ни с человеческой точки зрение поведение, будут применены соответствующие меры воздействия. С ним будут прекращены трудовые отношения", - говорится в сообщении регионального минздрава. По информации пресс-службы ведомства, материалы дела будут переданы в следственные органы. Министерство здравоохранения Сахалинской области приносит извинения за инцидент. С коллективом станции скорой медицинской помощи проведут разъяснительную работу.
https://ria.ru/20250116/vrach-1993972844.html
https://ria.ru/20240902/patsient-1970032879.html
сахалин
сахалинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033867317_110:0:939:622_1920x0_80_0_0_7db09c26539ce0dcf87c4639214d6736.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сахалин, сахалинская область
Происшествия, Сахалин, Сахалинская область
На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента

На Сахалине уволят фельдшера скорой помощи за избиение пациента во время вызова

© Фото : соцсетиКадр видео, на котором сотрудник станции скорой помощи города Томари на Сахалине избивает пациента
Кадр видео, на котором сотрудник станции скорой помощи города Томари на Сахалине избивает пациента - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : соцсети
Кадр видео, на котором сотрудник станции скорой помощи города Томари на Сахалине избивает пациента
Читать ria.ru в
Дзен
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг - РИА Новости. Сотрудник станции скорой помощи города Томари на Сахалине будет уволен за избиение пациента, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
В местных соцсетях в четверг распространилось видео, на котором фельдшер скорой помощи, вызванный местными жителями к мужчине, находившемуся на улице предположительно в состоянии алкогольного опьянения, избивает его и по земле тащит к карете.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
В Челябинске уволили врача, находившегося пьяным на рабочем месте
16 января, 11:20
"В отношении сотрудника скорой помощи, допустившего возмутительное, непозволительное ни с профессиональной, ни с человеческой точки зрение поведение, будут применены соответствующие меры воздействия. С ним будут прекращены трудовые отношения", - говорится в сообщении регионального минздрава.
По информации пресс-службы ведомства, материалы дела будут переданы в следственные органы.
Министерство здравоохранения Сахалинской области приносит извинения за инцидент. С коллективом станции скорой медицинской помощи проведут разъяснительную работу.
Коридор в операционном блоке больницы - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В Нижнем Новгороде буйный пациент напал на врача-анестезиолога
2 сентября 2024, 16:29
 
ПроисшествияСахалинСахалинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала