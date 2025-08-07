Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа
03:15 07.08.2025
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа - РИА Новости, 07.08.2025
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа
После истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа не стоит ждать резких скачков рубля — в течении августа курс будет находиться в интервале 80-84 РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. После истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа не стоит ждать резких скачков рубля — в течении августа курс будет находиться в интервале 80-84 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Ультиматум Дональда Трампа по решению украинского конфликта истекает 8 августа. В случае его невыполнения американский лидер грозился ввести тарифы в отношении России и ее торговых партнеров."Какой-то высокой турбулентности по курсу рубля в связи с этой ситуацией я не предвижу. Мне кажется, вот этот фактор Трампа на нашу валюту сегодня не оказывает экстраординарного влияния", — отметил экономист.По его мнению, в августе курс рубля будет находиться в диапазоне 80-84 рублей за доллар. Ослабление национальной валюты возможно осенью в связи с закупками товаров из-за границы к новогодним каникулам. Если до конца года курс составит 90-95 рублей за доллар, это будет полезно для экономики, заключил Остапкович.
сша, россия, дональд трамп, георгий остапкович, высшая школа экономики (вшэ), доллар, рубль, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
США, Россия, Дональд Трамп, Георгий Остапкович, Высшая школа экономики (ВШЭ), Доллар, Рубль, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа

Экономист Остапкович спрогнозировал курс рубля в диапазоне 80-84 за доллар

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. После истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа не стоит ждать резких скачков рубля — в течении августа курс будет находиться в интервале 80-84 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Ультиматум Дональда Трампа по решению украинского конфликта истекает 8 августа. В случае его невыполнения американский лидер грозился ввести тарифы в отношении России и ее торговых партнеров.
"Какой-то высокой турбулентности по курсу рубля в связи с этой ситуацией я не предвижу. Мне кажется, вот этот фактор Трампа на нашу валюту сегодня не оказывает экстраординарного влияния", — отметил экономист.
По его мнению, в августе курс рубля будет находиться в диапазоне 80-84 рублей за доллар. Ослабление национальной валюты возможно осенью в связи с закупками товаров из-за границы к новогодним каникулам. Если до конца года курс составит 90-95 рублей за доллар, это будет полезно для экономики, заключил Остапкович.
СШАРоссияДональд ТрампГеоргий ОстапковичВысшая школа экономики (ВШЭ)ДолларРубльСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
