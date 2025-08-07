https://ria.ru/20250807/rubl-2033825839.html
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа - РИА Новости, 07.08.2025
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа
После истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа не стоит ждать резких скачков рубля — в течении августа курс будет находиться в интервале 80-84 РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:15:00+03:00
2025-08-07T03:15:00+03:00
2025-08-07T03:15:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
георгий остапкович
высшая школа экономики (вшэ)
доллар
рубль
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:2245:1263_1920x0_80_0_0_32bae26b20237653c08eaf68bf05c003.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. После истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа не стоит ждать резких скачков рубля — в течении августа курс будет находиться в интервале 80-84 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Ультиматум Дональда Трампа по решению украинского конфликта истекает 8 августа. В случае его невыполнения американский лидер грозился ввести тарифы в отношении России и ее торговых партнеров."Какой-то высокой турбулентности по курсу рубля в связи с этой ситуацией я не предвижу. Мне кажется, вот этот фактор Трампа на нашу валюту сегодня не оказывает экстраординарного влияния", — отметил экономист.По его мнению, в августе курс рубля будет находиться в диапазоне 80-84 рублей за доллар. Ослабление национальной валюты возможно осенью в связи с закупками товаров из-за границы к новогодним каникулам. Если до конца года курс составит 90-95 рублей за доллар, это будет полезно для экономики, заключил Остапкович.
https://ria.ru/20250727/kurs-2031680482.html
https://ria.ru/20250721/dollary-2030322484.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066499_0:0:1941:1456_1920x0_80_0_0_d917a21df5a5dea773cf3cca2d7fd9c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, дональд трамп, георгий остапкович, высшая школа экономики (вшэ), доллар, рубль, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
США, Россия, Дональд Трамп, Георгий Остапкович, Высшая школа экономики (ВШЭ), Доллар, Рубль, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа
Экономист Остапкович спрогнозировал курс рубля в диапазоне 80-84 за доллар