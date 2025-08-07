https://ria.ru/20250807/rubl-2033825839.html

Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа

Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа - РИА Новости, 07.08.2025

Раскрыто, что будет с рублем после 8 августа

После истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа не стоит ждать резких скачков рубля — в течении августа курс будет находиться в интервале 80-84 РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. После истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа не стоит ждать резких скачков рубля — в течении августа курс будет находиться в интервале 80-84 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.Ультиматум Дональда Трампа по решению украинского конфликта истекает 8 августа. В случае его невыполнения американский лидер грозился ввести тарифы в отношении России и ее торговых партнеров."Какой-то высокой турбулентности по курсу рубля в связи с этой ситуацией я не предвижу. Мне кажется, вот этот фактор Трампа на нашу валюту сегодня не оказывает экстраординарного влияния", — отметил экономист.По его мнению, в августе курс рубля будет находиться в диапазоне 80-84 рублей за доллар. Ослабление национальной валюты возможно осенью в связи с закупками товаров из-за границы к новогодним каникулам. Если до конца года курс составит 90-95 рублей за доллар, это будет полезно для экономики, заключил Остапкович.

