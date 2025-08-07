https://ria.ru/20250807/rubio-2033866483.html

Студенческая газета в США подала иск против Рубио

Студенческая газета в США подала иск против Рубио - РИА Новости, 07.08.2025

Студенческая газета в США подала иск против Рубио

Студенческая газета Стэнфордского университета в США подала иск против госсекретаря Штатов Марко Рубио и министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T10:27:00+03:00

2025-08-07T10:27:00+03:00

2025-08-07T10:27:00+03:00

в мире

сша

марко рубио

стэнфордский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028538567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9921de89b292cade424e66c24b01174.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Студенческая газета Стэнфордского университета в США подала иск против госсекретаря Штатов Марко Рубио и министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм из-за депортаций студентов и аннулирования их виз. Телеканал NBC 4 апреля сообщил, что иностранных студентов уже по меньшей мере в 22 штатах США лишают американских виз без объяснения причин, а представители властей, одетые в штатское, "ловят" их прямо на улицах. Студенты и школы, согласно телеканалу, заявляют о "массовом замешательстве" в связи с причинами аннулирования виз и законностью действий американских властей. "В США никто не должен бояться ночного стука в дверь за высказывание неправильного мнения... Однако госсекретарь Марко Рубио и администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа пытаются превратить неотъемлемое право человека на свободу слова в привилегию, зависящую от прихотей федерального чиновника, инициируя процедуры депортации неграждан, законно проживающих в этой стране, за их защищенные политические высказывания, касающиеся внешней политики США и Израиля", - говорится в иске, опубликованном на сайте фонда прав личности и самовыражения (FIRE), который подал иск от имени газеты. Согласно документу, истцами выступают газета Stanford Daily, а также двое неназванных "неграждан", прибывших в США по студенческой визе. Как отмечается, они отказываются от заданий, связанных с ближневосточным конфликтом, опасаясь, что их лишат студенческой визы за "антиамериканские или антиизраильские высказывания". Авторы иска утверждают, что положения закона об иммиграции и гражданстве (INA), на которые опираются Рубио и администрация Трампа при депортациях, противоречат американской конституции в вопросе применения их к свободе слова. "Когда федеральный закон вступает в противоречие с правами, закрепленными в первой поправке (к конституции США - ред.), преимущественную силу имеет конституция", - подчеркивается в иске. Ранее NBC со ссылкой на источники сообщал, что министерство внутренней безопасности США проверяет социальные сети иностранных студентов, чтобы найти основания лишить их виз. Отмечалось, что любые потенциальные настораживающие признаки в отношении студента передаются в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS), которая, в свою очередь, просит госдеп решить, следует ли аннулировать визу студента. По данным источников телеканала, если госдеп всё же решает, что студента следует лишить визы, местных агентов Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) информируют о необходимости задержать и депортировать студента. Американский госсекретарь Марко Рубио ранее заявил, что сторонников палестинского движения ХАМАС будут депортировать из Штатов, их визы и виды на жительство будут аннулированы. Позднее он добавил, что власти страны будут аннулировать выданные визы и депортировать иностранцев за участие в беспорядках.

https://ria.ru/20250802/braziliya-2032940092.html

https://ria.ru/20250714/amerikantsy-2028989707.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, марко рубио, стэнфордский университет