Рубио рассказал о ключевом элементе урегулирования конфликта на Украине

Рубио рассказал о ключевом элементе урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 07.08.2025

Рубио рассказал о ключевом элементе урегулирования конфликта на Украине

США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа стали лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению... РИА Новости, 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа стали лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению конфликта на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."Конкретные сроки (завершения - ред.) не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях Россия была бы готова к завершению войны", - сообщил он, комментируя итоги визита Уиткоффа в Россию.Американский госсекретарь добавил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.

