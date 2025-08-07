Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал о ключевом элементе урегулирования конфликта на Украине
00:04 07.08.2025 (обновлено: 00:06 07.08.2025)
Рубио рассказал о ключевом элементе урегулирования конфликта на Украине
США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа стали лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению... РИА Новости, 07.08.2025
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа стали лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению конфликта на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News."Конкретные сроки (завершения - ред.) не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях Россия была бы готова к завершению войны", - сообщил он, комментируя итоги визита Уиткоффа в Россию.Американский госсекретарь добавил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.
в мире, украина, сша, россия, стив уиткофф, марко рубио
В мире, Украина, США, Россия, Стив Уиткофф, Марко Рубио
© Getty Images / Andrew HarnikГоссекретарь США Марко Рубио
© Getty Images / Andrew Harnik
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США по итогам визита в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа стали лучше понимать, на каких условиях Россия готова к завершению конфликта на Украине, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Конкретные сроки (завершения - ред.) не обсуждались. Я считаю, что мы имеем лучшее понимание того, на каких условиях Россия была бы готова к завершению войны", - сообщил он, комментируя итоги визита Уиткоффа в Россию.
Американский госсекретарь добавил, что США считают "ключевым" элементом урегулирования конфликта на Украине вопрос территорий и ожидают по нему уступок от Москвы и Киева.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
"Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине
Вчера, 16:47
 
