США проведут переговоры с ЕС и Украиной, заявил Рубио
США проведут переговоры с ЕС и Украиной, заявил Рубио
США проведут переговоры с ЕС и Украиной, заявил Рубио
07.08.2025
2025-08-07T00:17:00+03:00
2025-08-07T00:17:00+03:00
2025-08-07T00:27:00+03:00
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости. США в ближайшие дни проведут переговоры с Европой и Украиной с целью достичь прогресса в сближении позиций Киева и Москвы, заявил американский госсекретарь Марко Рубио."В течение следующих нескольких дней мы проведем переговоры с нашими европейскими союзниками, а также с украинцами, просто чтобы увидеть, какого прогресса мы можем достичь в этом направлении", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News, комментируя необходимость сближения позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта на Украине.Госсекретарь добавил, что возможность встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в ближайшее время зависит от прогресса по указанному направлению работы Вашингтона."Теперь нам нужно сравнить это (условия России - ред.) с тем, что готовы принять украинцы и наши европейские союзники, но в первую очередь украинцы. И нужно попытаться понять, насколько можно сблизить эти две позиции", - подчеркнул Рубио.
2025
