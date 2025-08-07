Рейтинг@Mail.ru
Россию выбрали местом проведения Международной выставки юных изобретателей - РИА Новости, 07.08.2025
Россию выбрали местом проведения Международной выставки юных изобретателей
Россию выбрали местом проведения Международной выставки юных изобретателей - РИА Новости, 07.08.2025
Россию выбрали местом проведения Международной выставки юных изобретателей
Россия выбрана следующим местом проведения Международной выставки юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI) 2026 года, сообщил РИА РИА Новости, 07.08.2025
ОСАКА, 7 авг - РИА Новости. Россия выбрана следующим местом проведения Международной выставки юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI) 2026 года, сообщил РИА Новости член международного жюри от РФ Юрий Кузнецов, старший партнер фирмы "Городисский и Партнеры", российский и евразийский патентный поверенный. Официальное письмо губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о заинтересованности в проведении IEYI в 2026 года в Южно-Сахалинске было передано российской делегацией, участвующей в мероприятии этого года в Японии. В частности, в письме отмечалось, что город Южно-Сахалинск обладает всей необходимой инфраструктурой для организации и проведения международных мероприятий: международным терминалом аэропорта, выставочно-конгрессным и гостиничным комплексами, соответствующими международным стандартам, в том числе в части обеспечения высокого уровня безопасности, развитой транспортной сетью. Также отмечался высокий опыт Сахалинской области в проведении крупных мероприятий всероссийского и международного уровней. "Мы рады, что политика осталась в стороне и международный комитет выставки единогласно принял решение в пользу проведения выставки в следующем году у нас, в России", - подчеркнул Юрий Кузнецов. IEYI-2025 открылась 6 августа на площадке выставочного центра Wasse на территории Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в японской Осаке. В ней участвуют школьники из 13 стран, включая Россию, от которой представлены 10 проектов. Представленные на выставке проекты будут оцениваться международным жюри по более чем 12 критериям, включая креативность, работоспособность, применение законов физики, востребованность рынком, патентоспособность, экологичность и другие. IEYI впервые была организована в 2004 году в Токио Японским институтом изобретений и инноваций (Japan Institute of Invention and Innovation, JIII). С тех пор это мероприятие проводилось во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Китае, в том числе Тайване, Малайзии, Нигерии, Таиланде и Японии. В период пандемии коронавируса с 2020 по 2023 год международная выставка юных изобретателей проходила в онлайн-формате. Участие юных изобретателей из РФ на IEYI впервые состоялось в 2017 году при поддержке юридической фирмы "Городисский и Партнеры", которая получила приглашение Японского института и координировала участие российской делегации. Организацией участия российской команды на выставке также ежегодно занимается группа компаний "Технопол", являющаяся официальным национальным делегатом IEYI в РФ. По итогам международной выставки 2024 года российские школьники завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.
россия, сахалинская область, южно-сахалинск, юрий кузнецов
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Юрий Кузнецов
Россию выбрали местом проведения Международной выставки юных изобретателей

Международная выставка юных изобретателей в 2026 году пройдет в России

© Фото : Japan Institute of Invention and InnovationЦеремония открытия Международной выставки юных изобретателей в Осаке
Церемония открытия Международной выставки юных изобретателей в Осаке - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Japan Institute of Invention and Innovation
Церемония открытия Международной выставки юных изобретателей в Осаке. Архивное фото
ОСАКА, 7 авг - РИА Новости. Россия выбрана следующим местом проведения Международной выставки юных изобретателей (International Exhibition for Young Inventors, IEYI) 2026 года, сообщил РИА Новости член международного жюри от РФ Юрий Кузнецов, старший партнер фирмы "Городисский и Партнеры", российский и евразийский патентный поверенный.
Официальное письмо губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко о заинтересованности в проведении IEYI в 2026 года в Южно-Сахалинске было передано российской делегацией, участвующей в мероприятии этого года в Японии. В частности, в письме отмечалось, что город Южно-Сахалинск обладает всей необходимой инфраструктурой для организации и проведения международных мероприятий: международным терминалом аэропорта, выставочно-конгрессным и гостиничным комплексами, соответствующими международным стандартам, в том числе в части обеспечения высокого уровня безопасности, развитой транспортной сетью. Также отмечался высокий опыт Сахалинской области в проведении крупных мероприятий всероссийского и международного уровней.
"Мы рады, что политика осталась в стороне и международный комитет выставки единогласно принял решение в пользу проведения выставки в следующем году у нас, в России", - подчеркнул Юрий Кузнецов.
IEYI-2025 открылась 6 августа на площадке выставочного центра Wasse на территории Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в японской Осаке. В ней участвуют школьники из 13 стран, включая Россию, от которой представлены 10 проектов. Представленные на выставке проекты будут оцениваться международным жюри по более чем 12 критериям, включая креативность, работоспособность, применение законов физики, востребованность рынком, патентоспособность, экологичность и другие.
IEYI впервые была организована в 2004 году в Токио Японским институтом изобретений и инноваций (Japan Institute of Invention and Innovation, JIII). С тех пор это мероприятие проводилось во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Китае, в том числе Тайване, Малайзии, Нигерии, Таиланде и Японии. В период пандемии коронавируса с 2020 по 2023 год международная выставка юных изобретателей проходила в онлайн-формате.
Участие юных изобретателей из РФ на IEYI впервые состоялось в 2017 году при поддержке юридической фирмы "Городисский и Партнеры", которая получила приглашение Японского института и координировала участие российской делегации. Организацией участия российской команды на выставке также ежегодно занимается группа компаний "Технопол", являющаяся официальным национальным делегатом IEYI в РФ. По итогам международной выставки 2024 года российские школьники завоевали 4 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей.
