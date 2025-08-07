https://ria.ru/20250807/rossiya-2033895966.html

Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА

Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025

Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА

Глава Командования будущего Сухопутных войск США, генерал Джеймс Рэйни признал, что РФ опережает США в области беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:30:00+03:00

2025-08-07T12:30:00+03:00

2025-08-07T12:30:00+03:00

в мире

сша

россия

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769938298_0:21:2928:1668_1920x0_80_0_0_b9aebd86b4b3a01c4d25f565a9d8ce12.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Командования будущего Сухопутных войск США, генерал Джеймс Рэйни признал, что РФ опережает США в области беспилотных летательных аппаратов. "(Россия – ред.) впереди нас по БПЛА в настоящее время", - заявил Рэйни в интервью газете Times. Он отметил, что американские вооруженные силы в случае конфликта сегодня столкнулись бы с огромными потерями, поскольку США не смогли оснастить свою армию должным оборудованием для войны с широким применением БПЛА. По его словам, несмотря на достигнутый прогресс в использовании беспилотных технологий на Украине, Пентагон пока не смог получить информацию и средства, необходимые для противостояния будущим угрозам.

https://ria.ru/20250616/strategiya-2023179602.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, министерство обороны сша