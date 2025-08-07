Рейтинг@Mail.ru
12:30 07.08.2025
Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА
Глава Командования будущего Сухопутных войск США, генерал Джеймс Рэйни признал, что РФ опережает США в области беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 07.08.2025
в мире
сша
россия
министерство обороны сша
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Командования будущего Сухопутных войск США, генерал Джеймс Рэйни признал, что РФ опережает США в области беспилотных летательных аппаратов. "(Россия – ред.) впереди нас по БПЛА в настоящее время", - заявил Рэйни в интервью газете Times. Он отметил, что американские вооруженные силы в случае конфликта сегодня столкнулись бы с огромными потерями, поскольку США не смогли оснастить свою армию должным оборудованием для войны с широким применением БПЛА. По его словам, несмотря на достигнутый прогресс в использовании беспилотных технологий на Украине, Пентагон пока не смог получить информацию и средства, необходимые для противостояния будущим угрозам.
в мире, сша, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Министерство обороны США
Производство БПЛА в России. Архивное фото
