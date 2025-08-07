https://ria.ru/20250807/rossiya-2033895966.html
Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА
Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА
Глава Командования будущего Сухопутных войск США, генерал Джеймс Рэйни признал, что РФ опережает США в области беспилотных летательных аппаратов. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:30:00+03:00
2025-08-07T12:30:00+03:00
2025-08-07T12:30:00+03:00
в мире
сша
россия
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769938298_0:21:2928:1668_1920x0_80_0_0_b9aebd86b4b3a01c4d25f565a9d8ce12.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Командования будущего Сухопутных войск США, генерал Джеймс Рэйни признал, что РФ опережает США в области беспилотных летательных аппаратов. "(Россия – ред.) впереди нас по БПЛА в настоящее время", - заявил Рэйни в интервью газете Times. Он отметил, что американские вооруженные силы в случае конфликта сегодня столкнулись бы с огромными потерями, поскольку США не смогли оснастить свою армию должным оборудованием для войны с широким применением БПЛА. По его словам, несмотря на достигнутый прогресс в использовании беспилотных технологий на Украине, Пентагон пока не смог получить информацию и средства, необходимые для противостояния будущим угрозам.
https://ria.ru/20250616/strategiya-2023179602.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769938298_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c39efb6dc82cc52ee424c32d541c729.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, министерство обороны сша
В мире, США, Россия, Министерство обороны США
Американский генерал признал, что Россия опережает США в области БПЛА
Генерал США Рэйни: Россия опережает США в области беспилотников