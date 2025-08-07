Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/rossija-2033879285.html
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки - РИА Новости, 07.08.2025
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки
Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере образования и науки, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:24:00+03:00
2025-08-07T11:24:00+03:00
в мире
россия
оаэ
московская область (подмосковье)
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_76cf12f8766637c5d76f364f9f77a05d.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере образования и науки, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. "Расширяется сотрудничество в сфере образования и науки. Налажены прямые межвузовские контакты, реализуются совместные программы академической мобильности. 21 октября 2024 года в присутствии глав государств в Московской области был торжественно открыт Центр международного сотрудничества с ОАЭ им. шейхи Фатимы в областной гимназии им. Е.М. Примакова", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
россия
оаэ
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101502/90/1015029046_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d8b3d24eb8a120bfde64bb710da7aed6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оаэ, московская область (подмосковье), владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, Россия, ОАЭ, Московская область (Подмосковье), Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки

Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере образования и науки

© Fotolia / philipusФлаги ОАЭ
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Fotolia / philipus
Флаги ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере образования и науки, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом.
"Расширяется сотрудничество в сфере образования и науки. Налажены прямые межвузовские контакты, реализуются совместные программы академической мобильности. 21 октября 2024 года в присутствии глав государств в Московской области был торжественно открыт Центр международного сотрудничества с ОАЭ им. шейхи Фатимы в областной гимназии им. Е.М. Примакова", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47
 
В миреРоссияОАЭМосковская область (Подмосковье)Владимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала