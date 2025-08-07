https://ria.ru/20250807/rossija-2033879285.html

В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки

В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки - РИА Новости, 07.08.2025

В Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ в сфере науки

Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере образования и науки, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере образования и науки, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент ОАЭ посетит в Россию с официальным визитом. "Расширяется сотрудничество в сфере образования и науки. Налажены прямые межвузовские контакты, реализуются совместные программы академической мобильности. 21 октября 2024 года в присутствии глав государств в Московской области был торжественно открыт Центр международного сотрудничества с ОАЭ им. шейхи Фатимы в областной гимназии им. Е.М. Примакова", - говорится в сообщении.

