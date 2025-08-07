https://ria.ru/20250807/rossija-2033878420.html
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ
Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%, следует из материалов к переговорам президента России Владимир... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:22:00+03:00
2025-08-07T11:22:00+03:00
2025-08-07T11:22:00+03:00
туризм
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_1d4e19399f2b29cd3cbb618e033fb7c3.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна. Президент ОАЭ посетит Россию с официальным визитом "Растет турпоток между странами. Число поездок россиян в ОАЭ в 2024 году увеличилось по сравнению с 2023 годом на 13,4% и составило 1,47 миллиона. Количество эмиратцев, посетивших Россию, выросло на 54% и достигло 67 тысяч – самый высокий показатель среди стран Персидского залива", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250807/obem-2033877240.html
россия
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a63b22bb8fe5f5e79f055e78d629d1c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире
Туризм, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ
За 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%