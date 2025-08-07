https://ria.ru/20250807/rossija-2033878420.html

В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ

В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025

В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ

Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%, следует из материалов к переговорам президента России Владимир... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна. Президент ОАЭ посетит Россию с официальным визитом "Растет турпоток между странами. Число поездок россиян в ОАЭ в 2024 году увеличилось по сравнению с 2023 годом на 13,4% и составило 1,47 миллиона. Количество эмиратцев, посетивших Россию, выросло на 54% и достигло 67 тысяч – самый высокий показатель среди стран Персидского залива", - говорится в сообщении.

