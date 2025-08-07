Рейтинг@Mail.ru
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:22 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/rossija-2033878420.html
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ
Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%, следует из материалов к переговорам президента России Владимир... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:22:00+03:00
2025-08-07T11:22:00+03:00
туризм
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_1d4e19399f2b29cd3cbb618e033fb7c3.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна. Президент ОАЭ посетит Россию с официальным визитом "Растет турпоток между странами. Число поездок россиян в ОАЭ в 2024 году увеличилось по сравнению с 2023 годом на 13,4% и составило 1,47 миллиона. Количество эмиратцев, посетивших Россию, выросло на 54% и достигло 67 тысяч – самый высокий показатель среди стран Персидского залива", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250807/obem-2033877240.html
россия
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358506_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_a63b22bb8fe5f5e79f055e78d629d1c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, в мире
Туризм, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, В мире
В Кремле заявили о росте турпотока из России в ОАЭ

За 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРайон Дубай Марина
Район Дубай Марина - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Район Дубай Марина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Между Россией и ОАЭ растет турпоток, за 2024 год число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%, следует из материалов к переговорам президента России Владимир Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна.
Президент ОАЭ посетит Россию с официальным визитом
"Растет турпоток между странами. Число поездок россиян в ОАЭ в 2024 году увеличилось по сравнению с 2023 годом на 13,4% и составило 1,47 миллиона. Количество эмиратцев, посетивших Россию, выросло на 54% и достигло 67 тысяч – самый высокий показатель среди стран Персидского залива", - говорится в сообщении.
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) на территории посольства в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Кремле рассказали о товарообороте между Россией и ОАЭ в 2024 году
Вчера, 11:17
 
ТуризмРоссияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль НахайянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала