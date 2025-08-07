https://ria.ru/20250807/rossija-2033877939.html
Кремль: Россия и ОАЭ выступают за решение конфликта Палестины и Израиля
Кремль: Россия и ОАЭ выступают за решение конфликта Палестины и Израиля - РИА Новости, 07.08.2025
Кремль: Россия и ОАЭ выступают за решение конфликта Палестины и Израиля
Россия и ОАЭ выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:20:00+03:00
2025-08-07T11:20:00+03:00
2025-08-07T11:20:00+03:00
в мире
оаэ
россия
ближний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d8c00da11c12c6942cf50d757b1acb68.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, подготовленных пресс-службой Кремля. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта "Обе страны последовательно выступают за урегулирование этого многолетнего конфликта политико-дипломатическими средствами на общепризнанной международно-правовой основе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сообщается в материалах. Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле.
https://ria.ru/20250807/kreml-2033876819.html
оаэ
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2033024592_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_8edc4bb4fa31dc6f3ab829d74752db64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, ближний восток, владимир путин
В мире, ОАЭ, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин
Кремль: Россия и ОАЭ выступают за решение конфликта Палестины и Израиля
РФ и ОАЭ выступают за решение конфликта Палестины и Израиля с помощью дипломатии