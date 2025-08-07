Кремль: Россия и ОАЭ выступают за решение конфликта Палестины и Израиля

https://ria.ru/20250807/rossija-2033877939.html

Россия и ОАЭ выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, подготовленных пресс-службой Кремля. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта "Обе страны последовательно выступают за урегулирование этого многолетнего конфликта политико-дипломатическими средствами на общепризнанной международно-правовой основе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сообщается в материалах. Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле.

