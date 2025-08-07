Рейтинг@Mail.ru
Кремль: Россия и ОАЭ выступают за решение конфликта Палестины и Израиля - РИА Новости, 07.08.2025
11:20 07.08.2025
Кремль: Россия и ОАЭ выступают за решение конфликта Палестины и Израиля
в мире
оаэ
россия
ближний восток
владимир путин
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, подготовленных пресс-службой Кремля. Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта "Обе страны последовательно выступают за урегулирование этого многолетнего конфликта политико-дипломатическими средствами на общепризнанной международно-правовой основе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сообщается в материалах. Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле.
оаэ
россия
ближний восток
в мире, оаэ, россия, ближний восток, владимир путин
В мире, ОАЭ, Россия, Ближний Восток, Владимир Путин
© AP Photo / Mariam DaggaПалестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
Палестинцы осматривают место, пострадавшее от израильской бомбардировки, в Хан-Юнисе, сектор Газа. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россия и ОАЭ выступают за двухгосударственное решение палестино-израильского конфликта, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, подготовленных пресс-службой Кремля.
Ожидается, что в ходе переговоров лидеры обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта
"Обе страны последовательно выступают за урегулирование этого многолетнего конфликта политико-дипломатическими средствами на общепризнанной международно-правовой основе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сообщается в материалах.
Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле.
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству вопросов, заявили в Кремле
