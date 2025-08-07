https://ria.ru/20250807/roskomnadzor-2033941119.html

РКН объяснил включение разработчика PUBG Mobile в список на приземление

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Включение компании-разработчика популярной мобильной игры в жанре королевской битвы PUBG Mobile - компании Proxima Beta Pte. Limited - в список иностранных лиц, которые обязаны выполнять закон о "приземлении", не предполагает блокировку игры в России, прокомментировали РИА Новости в Роскомнадзоре. Согласно данным на сайте Роскомнадзора, компания, зарегистрированная в Сингапуре, была включена в указанный перечень 5 августа. "Включение компании Proxima Beta Pte. Limited, владельца онлайн-игры PUBG Mobile, в перечень иностранных лиц в рамках исполнения закона о "приземлении" не предполагает блокировку игры на территории Российской Федерации", - сообщили в Роскомнадзоре. Там пояснили, что включение организации в этот перечень означает, что по закону о "приземлении" компания обязана открыть филиал, представительство или юридическое лицо на территории России. Также у нее появляются обязательства разместить на своем ресурсе электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН для оперативного взаимодействия с органами власти и ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство. "Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации и следить за обновлениями на сайте ведомства", - добавили в пресс-службе регулятора.

