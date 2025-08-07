https://ria.ru/20250807/roskomnadzor-2033835787.html

Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания "Радиостанции Судного дня"

Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания "Радиостанции Судного дня"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскомнадзор не раскрыл дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", или "Жужжалка", поскольку, как ведомство сообщило РИА Новости, "информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам". "Согласно постановлению правительства РФ № 1800 от 20.10.2021, Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о создании радиостанции. Ранее, как сообщало RT, Роскомнадзор прокомментировал работу радиостанции, отметив, что "информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".

