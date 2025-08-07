https://ria.ru/20250807/roskomnadzor-2033835787.html
Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания "Радиостанции Судного дня"
Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания "Радиостанции Судного дня" - РИА Новости, 07.08.2025
Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания "Радиостанции Судного дня"
Роскомнадзор не раскрыл дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", или "Жужжалка",... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:49:00+03:00
2025-08-07T03:49:00+03:00
2025-08-07T03:49:00+03:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16966/79/169667917_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_46c9c14760aabf1390205a5d283360a6.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскомнадзор не раскрыл дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", или "Жужжалка", поскольку, как ведомство сообщило РИА Новости, "информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам". "Согласно постановлению правительства РФ № 1800 от 20.10.2021, Роскомнадзор предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о создании радиостанции. Ранее, как сообщало RT, Роскомнадзор прокомментировал работу радиостанции, отметив, что "информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной". УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
https://ria.ru/20250725/radiosudnogodnya-2031304581.html
https://ria.ru/20250531/radiostantsiya-2020101076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16966/79/169667917_38:0:309:203_1920x0_80_0_0_66a5786c8b661bf1576083f80ee66272.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания "Радиостанции Судного дня"
Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания радиостанции УВБ-76, или Жужжалки
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Роскомнадзор не раскрыл дату создания и регистрации российской военной радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", или "Жужжалка", поскольку, как ведомство сообщило РИА Новости, "информация о радиоэлектронных средствах и их владельцах предоставляется только госорганам".
"Согласно постановлению правительства РФ
№ 1800 от 20.10.2021, Роскомнадзор
предоставляет информацию о радиоэлектронных средствах и их владельцах только государственным органам в рамках их полномочий и в случаях, предусмотренных законодательством", - сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о создании радиостанции.
Ранее, как сообщало RT, Роскомнадзор прокомментировал работу радиостанции, отметив, что "информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".