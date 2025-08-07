Рейтинг@Mail.ru
Росавиация выпустит рекомендации в случае ухудшения ситуации на Камчатке - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/rosaviatsija-2034039721.html
Росавиация выпустит рекомендации в случае ухудшения ситуации на Камчатке
Росавиация выпустит рекомендации в случае ухудшения ситуации на Камчатке - РИА Новости, 07.08.2025
Росавиация выпустит рекомендации в случае ухудшения ситуации на Камчатке
Росавиация в случае ухудшения сейсмической обстановки на Камчатке оперативно выпустит дополнительные рекомендации для авиакомпаний, сообщили ведомство РИА... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T23:28:00+03:00
2025-08-07T23:28:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
камчатка
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033421191_0:230:3164:2010_1920x0_80_0_0_fef0391afd8c81b9aa679a04dc6f336d.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росавиация в случае ухудшения сейсмической обстановки на Камчатке оперативно выпустит дополнительные рекомендации для авиакомпаний, сообщили ведомство РИА Новости. "В случае ухудшения обстановки (например, увеличения высоты выбросов или изменения направления пеплового шлейфа) будут оперативно выпущены дополнительные NOTAM и рекомендации для авиакомпаний", - сообщили в Росавиации. Там добавили, что экипажам рекомендуется учитывать актуальные NOTAM, метеоданные и информацию о вулканической активности при планировании полетов. При этом окончательное решение об обходе пеплового облака, а также о вынужденной посадке или о продолжении полета принимает командир воздушного судна. Специалисты Госкорпорации по ОрВД оказывают помощь экипажам.
https://ria.ru/20250807/kamchatka-2034032833.html
камчатка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033421191_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_217fa08673b6d7ccfb1f618ac712b135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), камчатка, россия, общество
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Камчатка, Россия, Общество
Росавиация выпустит рекомендации в случае ухудшения ситуации на Камчатке

Росавиация выпустит NOTAM в случае ухудшения сейсмической обстановки на Камчатке

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Перейти в медиабанк
Извержение вулканов Крашенинникова и Ключевская Сопка на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росавиация в случае ухудшения сейсмической обстановки на Камчатке оперативно выпустит дополнительные рекомендации для авиакомпаний, сообщили ведомство РИА Новости.
"В случае ухудшения обстановки (например, увеличения высоты выбросов или изменения направления пеплового шлейфа) будут оперативно выпущены дополнительные NOTAM и рекомендации для авиакомпаний", - сообщили в Росавиации.
Там добавили, что экипажам рекомендуется учитывать актуальные NOTAM, метеоданные и информацию о вулканической активности при планировании полетов. При этом окончательное решение об обходе пеплового облака, а также о вынужденной посадке или о продолжении полета принимает командир воздушного судна. Специалисты Госкорпорации по ОрВД оказывают помощь экипажам.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Аэропорты Камчатки работают штатно, несмотря на активность вулканов
Вчера, 21:25
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КамчаткаРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала