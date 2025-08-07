https://ria.ru/20250807/rosaviatsija-2034039721.html

Росавиация выпустит рекомендации в случае ухудшения ситуации на Камчатке

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Росавиация в случае ухудшения сейсмической обстановки на Камчатке оперативно выпустит дополнительные рекомендации для авиакомпаний, сообщили ведомство РИА Новости. "В случае ухудшения обстановки (например, увеличения высоты выбросов или изменения направления пеплового шлейфа) будут оперативно выпущены дополнительные NOTAM и рекомендации для авиакомпаний", - сообщили в Росавиации. Там добавили, что экипажам рекомендуется учитывать актуальные NOTAM, метеоданные и информацию о вулканической активности при планировании полетов. При этом окончательное решение об обходе пеплового облака, а также о вынужденной посадке или о продолжении полета принимает командир воздушного судна. Специалисты Госкорпорации по ОрВД оказывают помощь экипажам.

