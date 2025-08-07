Ребенка, на которого наехал гидроцикл в Приморье, отправили во Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Ребенка, на которого наехал мужчина на гидроцикле в Хасанском районе Приморского края, вертолетом отправили в реанимационное отделение во Владивостоке, сообщает в своём Telegram-канале министерство здравоохранения Приморского края.
Накануне прокуратура Приморья сообщала, что местный житель, управляя гидроциклом, совершил наезд на двух детей, находившихся в море на сап-борде. Дети получили травмы разной степени тяжести, одна девочка потеряла сознание. Приморская транспортная прокуратора поставила на контроль установление обстоятельств происшествия и ход расследования уголовного дела по части 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью).
"Девочку, пострадавшую на сапе от наезда гидроцикла в Хасанском районе, вертолетом санитарной авиации направили в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы №2", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Уточняется, что дальнейшим лечением пострадавшей в больнице будут заниматься ведущие специалисты: реаниматологи, нейрохирурги и травматологи. Кроме того, запланированы телемедицинские консультации с ведущими клиниками России.
