https://ria.ru/20250807/rebenok-2033832158.html

Ребенка, на которого наехал гидроцикл в Приморье, отправили во Владивосток

Ребенка, на которого наехал гидроцикл в Приморье, отправили во Владивосток - РИА Новости, 07.08.2025

Ребенка, на которого наехал гидроцикл в Приморье, отправили во Владивосток

Ребенка, на которого наехал мужчина на гидроцикле в Хасанском районе Приморского края, вертолетом отправили в реанимационное отделение во Владивостоке, сообщает РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T02:37:00+03:00

2025-08-07T02:37:00+03:00

2025-08-07T02:37:00+03:00

происшествия

хасанский район

приморский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155807/13/1558071358_0:111:3250:1939_1920x0_80_0_0_42e7e957cffb918c0972107c888bea5c.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг - РИА Новости. Ребенка, на которого наехал мужчина на гидроцикле в Хасанском районе Приморского края, вертолетом отправили в реанимационное отделение во Владивостоке, сообщает в своём Telegram-канале министерство здравоохранения Приморского края. Накануне прокуратура Приморья сообщала, что местный житель, управляя гидроциклом, совершил наезд на двух детей, находившихся в море на сап-борде. Дети получили травмы разной степени тяжести, одна девочка потеряла сознание. Приморская транспортная прокуратора поставила на контроль установление обстоятельств происшествия и ход расследования уголовного дела по части 1.2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью). "Девочку, пострадавшую на сапе от наезда гидроцикла в Хасанском районе, вертолетом санитарной авиации направили в реанимационное отделение Владивостокской клинической больницы №2", - говорится в сообщении регионального минздрава. Уточняется, что дальнейшим лечением пострадавшей в больнице будут заниматься ведущие специалисты: реаниматологи, нейрохирурги и травматологи. Кроме того, запланированы телемедицинские консультации с ведущими клиниками России.

https://ria.ru/20250803/otdel-2033098041.html

https://ria.ru/20240915/gibel-1972809117.html

хасанский район

приморский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хасанский район, приморский край, россия