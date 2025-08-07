https://ria.ru/20250807/rada-2033984658.html

В Раде хотят вернуть чиновников офиса Зеленского в подследственность НАБУ

В Раде хотят вернуть чиновников офиса Зеленского в подследственность НАБУ - РИА Новости, 07.08.2025

В Раде хотят вернуть чиновников офиса Зеленского в подследственность НАБУ

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной раде проект закона, который вновь делает чиновников офиса Владимира Зеленского и...

в мире

украина

владимир зеленский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

европейская солидарность

верховная рада украины

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутаты фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной раде проект закона, который вновь делает чиновников офиса Владимира Зеленского и руководство Государственного бюро расследований (ГБР) подследственными Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), сообщила украинский парламентарий София Федина. Парламентарий напомнила, что в 2020 году эти категории должностных лиц были исключены из подследственности НАБУ. Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" этим законопроектом инициируют изменения в статью 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно расширения подследственности НАБУ по делам о коррупционных правонарушениях. "Этот законопроект завершает триаду законопроектов, которые на этой неделе подает "Европейская Солидарность". Первый законопроект касается произвольных внесудебных обысков... Второй законопроект касается восстановления честных и прозрачных конкурсов на должности прокуроров, которые были отменены президентским законопроектом о САП и НАБУ. И третий законопроект возвращает чиновников офиса (Зеленского - ред.) и руководство ГБР к подследственности НАБУ", - приводит слова Фединой украинское издание Gazeta.uа. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.

украина

