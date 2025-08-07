Рейтинг@Mail.ru
В Раде хотят вернуть чиновников офиса Зеленского в подследственность НАБУ - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 07.08.2025 (обновлено: 17:02 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/rada-2033984658.html
В Раде хотят вернуть чиновников офиса Зеленского в подследственность НАБУ
В Раде хотят вернуть чиновников офиса Зеленского в подследственность НАБУ - РИА Новости, 07.08.2025
В Раде хотят вернуть чиновников офиса Зеленского в подследственность НАБУ
Депутаты фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной раде проект закона, который вновь делает чиновников офиса Владимира Зеленского и... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T17:01:00+03:00
2025-08-07T17:02:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
европейская солидарность
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2c2591570f2d2d62fa30d2e7aef3faac.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутаты фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной раде проект закона, который вновь делает чиновников офиса Владимира Зеленского и руководство Государственного бюро расследований (ГБР) подследственными Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), сообщила украинский парламентарий София Федина. Парламентарий напомнила, что в 2020 году эти категории должностных лиц были исключены из подследственности НАБУ. Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" этим законопроектом инициируют изменения в статью 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно расширения подследственности НАБУ по делам о коррупционных правонарушениях. "Этот законопроект завершает триаду законопроектов, которые на этой неделе подает "Европейская Солидарность". Первый законопроект касается произвольных внесудебных обысков... Второй законопроект касается восстановления честных и прозрачных конкурсов на должности прокуроров, которые были отменены президентским законопроектом о САП и НАБУ. И третий законопроект возвращает чиновников офиса (Зеленского - ред.) и руководство ГБР к подследственности НАБУ", - приводит слова Фединой украинское издание Gazeta.uа. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
https://ria.ru/20250801/putin-2032843843.html
https://ria.ru/20250801/ukraina-2032913304.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/80/1556688090_101:0:1701:1200_1920x0_80_0_0_a1d584e8f4c58f3932afa0612a5b8613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), европейская солидарность, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
В Раде хотят вернуть чиновников офиса Зеленского в подследственность НАБУ

В Раду внесли проект о подследственности офиса Зеленского НАБУ

© Фото : НАБУНациональное антикоррупционное бюро Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутаты фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной раде проект закона, который вновь делает чиновников офиса Владимира Зеленского и руководство Государственного бюро расследований (ГБР) подследственными Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), сообщила украинский парламентарий София Федина.
Парламентарий напомнила, что в 2020 году эти категории должностных лиц были исключены из подследственности НАБУ. Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" этим законопроектом инициируют изменения в статью 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно расширения подследственности НАБУ по делам о коррупционных правонарушениях.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Путин высказался об эффективности НАБУ и САП на Украине
1 августа, 14:57
"Этот законопроект завершает триаду законопроектов, которые на этой неделе подает "Европейская Солидарность". Первый законопроект касается произвольных внесудебных обысков... Второй законопроект касается восстановления честных и прозрачных конкурсов на должности прокуроров, которые были отменены президентским законопроектом о САП и НАБУ. И третий законопроект возвращает чиновников офиса (Зеленского - ред.) и руководство ГБР к подследственности НАБУ", - приводит слова Фединой украинское издание Gazeta.uа.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
ЕС и ФРГ заморозят миллиарды помощи Киеву из-за скандала с НАБУ, пишут СМИ
1 августа, 20:30
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Европейская солидарностьВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала