Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу
02:21 07.08.2025 (обновлено: 02:35 07.08.2025)
Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Постоянные опоздания и уход с работы пораньше считаются чреваты выговором или увольнением, предупредила в разговоре с РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова."Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Эти документы регулируют и рабочее время. Следовательно, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса", — сказала она.Как следует из документа, за дисциплинарный проступок работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.
За постоянные опоздания работнику грозит выговор или увольнение

© Fotolia / japoliaСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Fotolia / japolia
Сотрудник в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Постоянные опоздания и уход с работы пораньше считаются чреваты выговором или увольнением, предупредила в разговоре с РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова.
«
"Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Эти документы регулируют и рабочее время. Следовательно, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса", — сказала она.
Как следует из документа, за дисциплинарный проступок работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.
Работа над проектом - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Юрист назвал пять причин, по которым можно мгновенно лишиться работы
18 октября 2024, 04:18
 
