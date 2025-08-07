https://ria.ru/20250807/rabota-2033831753.html

Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу

Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу - РИА Новости, 07.08.2025

Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу

Постоянные опоздания и уход с работы пораньше считаются чреваты выговором или увольнением, предупредила в разговоре с РИА Новости юрист Headhunter Ольга... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T02:21:00+03:00

2025-08-07T02:21:00+03:00

2025-08-07T02:35:00+03:00

общество

россия

ольга владимирова

работа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100351/43/1003514354_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_aaecae2567e03059c64858317e8c15df.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Постоянные опоздания и уход с работы пораньше считаются чреваты выговором или увольнением, предупредила в разговоре с РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова."Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Эти документы регулируют и рабочее время. Следовательно, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса", — сказала она.Как следует из документа, за дисциплинарный проступок работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.

https://ria.ru/20241018/rabota-1978635299.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, ольга владимирова, работа