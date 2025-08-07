https://ria.ru/20250807/rabota-2033831753.html
Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу
Юрист предупредила россиян о последствиях опоздания на работу
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Постоянные опоздания и уход с работы пораньше считаются чреваты выговором или увольнением, предупредила в разговоре с РИА Новости юрист Headhunter Ольга Владимирова."Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Эти документы регулируют и рабочее время. Следовательно, за регулярные опоздания на работу и ранний уход к работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса", — сказала она.Как следует из документа, за дисциплинарный проступок работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям.
