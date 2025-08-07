Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 82 дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 07.08.2025 (обновлено: 08:39 07.08.2025)
ПВО за ночь сбила 82 дрона ВСУ
Вооруженные силы за ночь сбили более 80 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более 80 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа&quot;, — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
безопасность, азовское море, республика крым, ростовская область, вооруженные силы украины, беспилотники, россия, дмитрий песков
ПВО за ночь сбила 82 дрона ВСУ

Работа в штабе ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более 80 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.

Военные ликвидировали:
  • 31 БПЛА — над Азовским морем;
  • 11 — в Крыму;
  • десять — в Ростовской области;
  • девять дронов — в Краснодарском крае;
  • восемь — над Черным морем;
  • семь — в Волгоградской области;
  • четыре — в Белгородской;
  • по одному — в Курской и Орловской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
