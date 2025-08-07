https://ria.ru/20250807/pvo-2033845682.html

ПВО за ночь сбила 82 дрона ВСУ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более 80 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

