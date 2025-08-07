https://ria.ru/20250807/pvo-2033845682.html
ПВО за ночь сбила 82 дрона ВСУ
ПВО за ночь сбила 82 дрона ВСУ - РИА Новости, 07.08.2025
ПВО за ночь сбила 82 дрона ВСУ
Вооруженные силы за ночь сбили более 80 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T07:28:00+03:00
2025-08-07T07:28:00+03:00
2025-08-07T08:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
республика крым
ростовская область
вооруженные силы украины
беспилотники
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_9a9319e746ffc117da3a8bcef6c71fac.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более 80 дронов ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Военные ликвидировали:В ответ на атаки ВСУ российские войска применяют высокоточное оружие воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотники для ударов исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия использует эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
азовское море
республика крым
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/22251/76/222517650_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_3b205eed01a48d990959383701c3c8b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, азовское море, республика крым, ростовская область, вооруженные силы украины, беспилотники, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Республика Крым, Ростовская область, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Россия, Дмитрий Песков