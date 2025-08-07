https://ria.ru/20250807/pvo-2033844443.html

Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА

За ночь ПВО сбила 82 дрона ВСУ в российских регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T07:17:00+03:00

2025-08-07T07:17:00+03:00

2025-08-07T08:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

беспилотники

азовское море

республика крым

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За ночь ПВО сбила 82 дрона ВСУ в российских регионах, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

азовское море

республика крым

ростовская область

курская область

орловская область

белгородская область

волгоградская область

черное море

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, беспилотники, азовское море, республика крым, ростовская область, курская область, орловская область, белгородская область, волгоградская область, черное море, краснодарский край