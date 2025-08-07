Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 07.08.2025 (обновлено: 08:19 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/pvo-2033844443.html
Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА
За ночь ПВО сбила 82 дрона ВСУ в российских регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T07:17:00+03:00
2025-08-07T08:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
беспилотники
азовское море
республика крым
ростовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За ночь ПВО сбила 82 дрона ВСУ в российских регионах, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
республика крым
ростовская область
курская область
орловская область
белгородская область
волгоградская область
черное море
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, беспилотники, азовское море, республика крым, ростовская область, курская область, орловская область, белгородская область, волгоградская область, черное море, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Беспилотники, Азовское море, Республика Крым, Ростовская область, Курская область, Орловская область, Белгородская область, Волгоградская область, Черное море, Краснодарский край
Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА

Силы ПВО за ночь уничтожили 82 украинских БПЛА над Россией

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За ночь ПВО сбила 82 дрона ВСУ в российских регионах, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.
В частности:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныБеспилотникиАзовское мореРеспублика КрымРостовская областьКурская областьОрловская областьБелгородская областьВолгоградская областьЧерное мореКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала