Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА
Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили более 80 БПЛА
За ночь ПВО сбила 82 дрона ВСУ в российских регионах, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T07:17:00+03:00
2025-08-07T07:17:00+03:00
2025-08-07T08:19:00+03:00
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. За ночь ПВО сбила 82 дрона ВСУ в российских регионах, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи с 23.30 мск 6 августа до 06.10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в ведомстве.В частности:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
