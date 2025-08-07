https://ria.ru/20250807/putin-2034024977.html

Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство

Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство - РИА Новости, 07.08.2025

Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство

Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в Кремле обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T20:07:00+03:00

2025-08-07T20:07:00+03:00

2025-08-07T20:07:00+03:00

в мире

россия

оаэ

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033987455_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_07c48592676f54d161f3c5640503155a.jpg

БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в Кремле обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами, пишет эмиратское государственное агентство WAM. Аль Нахайян встретился с Путиным в Москве в рамках своего официально визита в Россию. "Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами и возможности его развития на всех уровнях, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - пишет агентство. Согласно данным агентства, лидеры двух государств обсудили расширение сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, космоса, энергетики и других областях, которые служат приоритетам развития обеих стран, исходя из стремления продолжать укрепление стратегического партнерства в различных сферах. "Стороны обсудили важность предстоящего в октябре Российского-арабского саммита, на который президент Владимир Путин пригласил (президента ОАЭ - ред.) и который направлен на укрепление отношений России с арабским миром", - отмечает агентство. В ходе визита страны подписали соглашения в сфере торговли, услуг и инвестиций.

https://ria.ru/20250807/putin-2033925606.html

https://ria.ru/20250807/putin-2033962133.html

россия

оаэ

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, оаэ, москва, владимир путин