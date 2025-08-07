Рейтинг@Mail.ru
Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/putin-2034024977.html
Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство
Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство - РИА Новости, 07.08.2025
Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство
Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в Кремле обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T20:07:00+03:00
2025-08-07T20:07:00+03:00
в мире
россия
оаэ
москва
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033987455_0:0:3318:1866_1920x0_80_0_0_07c48592676f54d161f3c5640503155a.jpg
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в Кремле обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами, пишет эмиратское государственное агентство WAM. Аль Нахайян встретился с Путиным в Москве в рамках своего официально визита в Россию. "Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами и возможности его развития на всех уровнях, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - пишет агентство. Согласно данным агентства, лидеры двух государств обсудили расширение сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, космоса, энергетики и других областях, которые служат приоритетам развития обеих стран, исходя из стремления продолжать укрепление стратегического партнерства в различных сферах. "Стороны обсудили важность предстоящего в октябре Российского-арабского саммита, на который президент Владимир Путин пригласил (президента ОАЭ - ред.) и который направлен на укрепление отношений России с арабским миром", - отмечает агентство. В ходе визита страны подписали соглашения в сфере торговли, услуг и инвестиций.
https://ria.ru/20250807/putin-2033925606.html
https://ria.ru/20250807/putin-2033962133.html
россия
оаэ
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033987455_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_621f719553e422352e845525a666a0d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, оаэ, москва, владимир путин
В мире, Россия, ОАЭ, Москва, Владимир Путин
Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство

WAM: Путин и Аль Нахайян обсудили аспекты стратегического партнерства

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в Кремле обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами, пишет эмиратское государственное агентство WAM.
Аль Нахайян встретился с Путиным в Москве в рамках своего официально визита в Россию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве. 7 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Путин оценил отношения между РФПИ и суверенным фондом ОАЭ
Вчера, 14:10
"Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами и возможности его развития на всех уровнях, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - пишет агентство.
Согласно данным агентства, лидеры двух государств обсудили расширение сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, космоса, энергетики и других областях, которые служат приоритетам развития обеих стран, исходя из стремления продолжать укрепление стратегического партнерства в различных сферах.
"Стороны обсудили важность предстоящего в октябре Российского-арабского саммита, на который президент Владимир Путин пригласил (президента ОАЭ - ред.) и который направлен на укрепление отношений России с арабским миром", - отмечает агентство.
В ходе визита страны подписали соглашения в сфере торговли, услуг и инвестиций.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Глава РФПИ прокомментировал встречу президентов России и ОАЭ
Вчера, 15:44
 
В миреРоссияОАЭМоскваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала