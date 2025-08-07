Президент ОАЭ обсудил с Путиным стратегическое партнерство
WAM: Путин и Аль Нахайян обсудили аспекты стратегического партнерства
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян в Кремле обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами, пишет эмиратское государственное агентство WAM.
"Президент ОАЭ Мохаммед бен Заид Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным аспекты стратегического партнерства между двумя странами и возможности его развития на всех уровнях, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих взаимный интерес", - пишет агентство.
Согласно данным агентства, лидеры двух государств обсудили расширение сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, космоса, энергетики и других областях, которые служат приоритетам развития обеих стран, исходя из стремления продолжать укрепление стратегического партнерства в различных сферах.
"Стороны обсудили важность предстоящего в октябре Российского-арабского саммита, на который президент Владимир Путин пригласил (президента ОАЭ - ред.) и который направлен на укрепление отношений России с арабским миром", - отмечает агентство.
В ходе визита страны подписали соглашения в сфере торговли, услуг и инвестиций.