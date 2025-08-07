https://ria.ru/20250807/putin-2034021738.html

Путин поприветствовал участников форума "Истоки"

Путин поприветствовал участников форума "Истоки" - РИА Новости, 07.08.2025

Путин поприветствовал участников форума "Истоки"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки", отметив, что мероприятие... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:38:00+03:00

2025-08-07T19:38:00+03:00

2025-08-07T19:38:00+03:00

россия

севастополь

владимир путин

исток

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012818385_0:93:2991:1775_1920x0_80_0_0_ce2f883132095cdaf7a85b3add6628db.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки", отметив, что мероприятие объединило в Севастополе неравнодушную и инициативную молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас в связи с открытием Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки". Ваш яркий, содержательный проект вновь объединил в гостеприимном Севастополе энергичную, неравнодушную, инициативную молодёжь – представителей волонтёрских движений, семейных клубов, студентов творческих вузов и духовных образовательных учреждений. Впереди у вас – дискуссии и лекции, круглые столы и обучающие семинары. И, конечно, ключевые мероприятия нынешней встречи посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Президент отметил, что насыщенная программа мероприятия позволит участникам освоить новые знания и навыки, а также получить поддержку для реализации своих инициатив в сфере воспитания подрастающего поколения на основе традиций патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу России и гордости за подвиги предшествующего поколения. Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт на высоком организационном и творческом уровне и оставит у участников незабываемые впечатления.

https://ria.ru/20250730/putin-2032359806.html

россия

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, севастополь, владимир путин, исток, общество