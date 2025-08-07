Рейтинг@Mail.ru
19:38 07.08.2025
Путин поприветствовал участников форума "Истоки"
россия
севастополь
владимир путин
исток
общество
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки", отметив, что мероприятие объединило в Севастополе неравнодушную и инициативную молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас в связи с открытием Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки". Ваш яркий, содержательный проект вновь объединил в гостеприимном Севастополе энергичную, неравнодушную, инициативную молодёжь – представителей волонтёрских движений, семейных клубов, студентов творческих вузов и духовных образовательных учреждений. Впереди у вас – дискуссии и лекции, круглые столы и обучающие семинары. И, конечно, ключевые мероприятия нынешней встречи посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Президент отметил, что насыщенная программа мероприятия позволит участникам освоить новые знания и навыки, а также получить поддержку для реализации своих инициатив в сфере воспитания подрастающего поколения на основе традиций патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу России и гордости за подвиги предшествующего поколения. Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт на высоком организационном и творческом уровне и оставит у участников незабываемые впечатления.
россия, севастополь, владимир путин, исток, общество
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Исток, Общество
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки", отметив, что мероприятие объединило в Севастополе неравнодушную и инициативную молодёжь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Приветствую вас в связи с открытием Всероссийского молодёжного историко-культурного форума "Истоки". Ваш яркий, содержательный проект вновь объединил в гостеприимном Севастополе энергичную, неравнодушную, инициативную молодёжь – представителей волонтёрских движений, семейных клубов, студентов творческих вузов и духовных образовательных учреждений. Впереди у вас – дискуссии и лекции, круглые столы и обучающие семинары. И, конечно, ключевые мероприятия нынешней встречи посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что насыщенная программа мероприятия позволит участникам освоить новые знания и навыки, а также получить поддержку для реализации своих инициатив в сфере воспитания подрастающего поколения на основе традиций патриотизма, гражданственности, ответственности за судьбу России и гордости за подвиги предшествующего поколения.
Глава государства выразил уверенность, что форум пройдёт на высоком организационном и творческом уровне и оставит у участников незабываемые впечатления.
РоссияСевастопольВладимир ПутинИстокОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала