Встреча Путина и президента ОАЭ завершилась

Встреча президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Кремле завершилась, лидеры общались... 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в Кремле завершилась, лидеры общались около 3,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.Президент ОАЭ в четверг находится в России с официальным визитом. Переговоры на высшем уровне состоялись в этот день в Большом Кремлевском дворце. Во встрече участвовали делегации двух стран.Кроме того, в Кремле Путин и Аль Нахайян отдельно пообщались в неформальной обстановке. Президенту ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.

