Путин и Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке во время встречи

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке в ходе встречи в четверг.

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке в ходе встречи в четверг.Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. В среду в Кремле проходят переговоры Путина и Аль Нахайяна.Кадры неформального общения опубликовала пресс-служба Кремля. Также лидеру ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.

