Путин и Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке во время встречи
Путин и Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке во время встречи - РИА Новости, 07.08.2025
Путин и Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке в ходе встречи в четверг. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:56:00+03:00
2025-08-07T15:56:00+03:00
2025-08-07T16:13:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке в ходе встречи в четверг.Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. В среду в Кремле проходят переговоры Путина и Аль Нахайяна.Кадры неформального общения опубликовала пресс-служба Кремля. Также лидеру ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.
Путин и президент ОАЭ пообщались в неформальной обстановке
Путин и президент ОАЭ пообщались в неформальной обстановке
Путин и Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке во время встречи
Путин и президент ОАЭ Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке в Кремле