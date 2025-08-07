Рейтинг@Mail.ru
15:56 07.08.2025 (обновлено: 16:13 07.08.2025)
Путин и Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке в ходе встречи в четверг. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке в ходе встречи в четверг.Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. В среду в Кремле проходят переговоры Путина и Аль Нахайяна.Кадры неформального общения опубликовала пресс-служба Кремля. Также лидеру ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян пообщались в неформальной обстановке в ходе встречи в четверг.
Президент ОАЭ находится в России с официальным визитом. В среду в Кремле проходят переговоры Путина и Аль Нахайяна.
Кадры неформального общения опубликовала пресс-служба Кремля. Также лидеру ОАЭ провели экскурсию по залам Большого Кремлевского дворца.
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47
 
