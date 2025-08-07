https://ria.ru/20250807/putin-2033962133.html

Глава РФПИ прокомментировал встречу президентов России и ОАЭ

Глава РФПИ прокомментировал встречу президентов России и ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025

Глава РФПИ прокомментировал встречу президентов России и ОАЭ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важной встречу президентов РФ и ОАЭ и отметил, что обе стороны планируют и дальше наращивать инвестиции. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:44:00+03:00

2025-08-07T15:44:00+03:00

2025-08-07T15:44:00+03:00

экономика

оаэ

россия

кирилл дмитриев

мухаммед бен заид аль нахайян

российский фонд прямых инвестиций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/92/1499059264_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d16d2afc6dd0607a4f3aadf9d4a7f1ac.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важной встречу президентов РФ и ОАЭ и отметил, что обе стороны планируют и дальше наращивать инвестиции. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. "Очень важная встреча с ОАЭ. Они являются нашим важным инвестиционным партнером", - сказал Дмитриев журналистам. Он рассказал, что РФПИ совместно с суверенными фондами и другими инвесторами из ОАЭ уже осуществили более 60 инвестиций в ведущие российские компании в секторе инфраструктуры, технологий, сельского хозяйства и многих других. "Мы будем и дальше активно наращивать инвестиции вместе с эмиратской стороной, в том числе в технологический сектор, сфере медицины", - отметил он. Дмитриев рассказал, что Россия открыта к тому, чтобы многие российские медицинские препараты производились и сертифицировались на территории ОАЭ. "Видим значимый рост не только в товарообороте и совместных инвестициях, но и в тех компаниях, которые растут благодаря совместным российско-эмиратским инвестициям", - сказал он, приведя в пример компанию "Яндекс". "Продолжим совместно активно инвестировать вместе с эмиратской стороной", - подчеркнул Дмитриев.

https://ria.ru/20250807/putin-2033954019.html

https://ria.ru/20250324/putin-2006985133.html

оаэ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, оаэ, россия, кирилл дмитриев, мухаммед бен заид аль нахайян, российский фонд прямых инвестиций