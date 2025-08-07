Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ прокомментировал встречу президентов России и ОАЭ - РИА Новости, 07.08.2025
15:44 07.08.2025
Глава РФПИ прокомментировал встречу президентов России и ОАЭ
Глава РФПИ прокомментировал встречу президентов России и ОАЭ
экономика
оаэ
россия
кирилл дмитриев
мухаммед бен заид аль нахайян
российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важной встречу президентов РФ и ОАЭ и отметил, что обе стороны планируют и дальше наращивать инвестиции. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. "Очень важная встреча с ОАЭ. Они являются нашим важным инвестиционным партнером", - сказал Дмитриев журналистам. Он рассказал, что РФПИ совместно с суверенными фондами и другими инвесторами из ОАЭ уже осуществили более 60 инвестиций в ведущие российские компании в секторе инфраструктуры, технологий, сельского хозяйства и многих других. "Мы будем и дальше активно наращивать инвестиции вместе с эмиратской стороной, в том числе в технологический сектор, сфере медицины", - отметил он. Дмитриев рассказал, что Россия открыта к тому, чтобы многие российские медицинские препараты производились и сертифицировались на территории ОАЭ. "Видим значимый рост не только в товарообороте и совместных инвестициях, но и в тех компаниях, которые растут благодаря совместным российско-эмиратским инвестициям", - сказал он, приведя в пример компанию "Яндекс". "Продолжим совместно активно инвестировать вместе с эмиратской стороной", - подчеркнул Дмитриев.
экономика, оаэ, россия, кирилл дмитриев, мухаммед бен заид аль нахайян, российский фонд прямых инвестиций
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал важной встречу президентов РФ и ОАЭ и отметил, что обе стороны планируют и дальше наращивать инвестиции.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Путин назвал президента ОАЭ одним из друзей России
Вчера, 15:18
"Очень важная встреча с ОАЭ. Они являются нашим важным инвестиционным партнером", - сказал Дмитриев журналистам.
Он рассказал, что РФПИ совместно с суверенными фондами и другими инвесторами из ОАЭ уже осуществили более 60 инвестиций в ведущие российские компании в секторе инфраструктуры, технологий, сельского хозяйства и многих других.
"Мы будем и дальше активно наращивать инвестиции вместе с эмиратской стороной, в том числе в технологический сектор, сфере медицины", - отметил он.
Дмитриев рассказал, что Россия открыта к тому, чтобы многие российские медицинские препараты производились и сертифицировались на территории ОАЭ.
"Видим значимый рост не только в товарообороте и совместных инвестициях, но и в тех компаниях, которые растут благодаря совместным российско-эмиратским инвестициям", - сказал он, приведя в пример компанию "Яндекс".
"Продолжим совместно активно инвестировать вместе с эмиратской стороной", - подчеркнул Дмитриев.
Путин и Аль Нахайян положительно оценили уровень отношений двух стран
24 марта, 15:52
 
