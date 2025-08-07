https://ria.ru/20250807/putin-2033957478.html
Путин рассказал об условиях для встречи с Зеленским
Путин рассказал об условиях для встречи с Зеленским
Путин рассказал об условиях для встречи с Зеленским
2025-08-07
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что до создания условий для его возможной встречи с Владимиром Зеленским пока далеко. "Для создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - сказал Путин журналистам в Кремле, отвечая на вопрос о возможности его встречи с Зеленским.
