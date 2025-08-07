Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал президента ОАЭ одним из друзей России
15:18 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/putin-2033954019.html
Путин назвал президента ОАЭ одним из друзей России
Путин назвал президента ОАЭ одним из друзей России - РИА Новости, 07.08.2025
Путин назвал президента ОАЭ одним из друзей России
Президент России Владимир Путин назвал президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна одним из друзей РФ. РИА Новости, 07.08.2025
в мире
россия
оаэ
сша
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
дональд трамп
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна одним из друзей РФ. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - президент Объединённых Арабских Эмиратов", - сказал Путин журналистам в Кремле в ответ на вопрос, где может пройти его встреча с главой США Дональдом Трампом. Путин ранее отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне. Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. А до этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
в мире, россия, оаэ, сша, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, дональд трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна одним из друзей РФ.
"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - президент Объединённых Арабских Эмиратов", - сказал Путин журналистам в Кремле в ответ на вопрос, где может пройти его встреча с главой США Дональдом Трампом.
Путин ранее отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне. Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. А до этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
