Путин назвал президента ОАЭ одним из друзей России

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна одним из друзей РФ. "У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятия подобного рода. Один из друзей - президент Объединённых Арабских Эмиратов", - сказал Путин журналистам в Кремле в ответ на вопрос, где может пройти его встреча с главой США Дональдом Трампом. Путин ранее отмечал, что поддерживает постоянный контакт с президентом ОАЭ. С начала года они уже трижды общались по телефону - в марте, мае и июне. Предыдущий визит президента ОАЭ в Россию состоялся менее года назад. Помимо официальных переговоров лидеры тогда общались и в неформальной обстановке - Путин принимал гостя в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. А до этого президенты встречались в декабре 2023 года во время рабочего визита Путина в ОАЭ.

