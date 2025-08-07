Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 07.08.2025 (обновлено: 15:20 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/putin-2033949128.html
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа
Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет историческим событием и позволит донести до американского руководства позицию... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:06:00+03:00
2025-08-07T15:20:00+03:00
россия
сша
в мире
кирилл дмитриев
дональд трамп
владимир путин
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_0:106:2905:1740_1920x0_80_0_0_27b1db25be67491a79640c9487244515.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет историческим событием и позволит донести до американского руководства позицию России напрямую, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа", - сказал Дмитриев журналистам."Надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении", - отметил он.
https://ria.ru/20250807/putin-2033944924.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625544_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_6b50460841ef9f0810d0de84e6bd82c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций
Россия, США, В мире, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

Глава РФПИ Дмитриев назвал встречу Путина и Трампа историческим событием

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет историческим событием и позволит донести до американского руководства позицию России напрямую, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа", - сказал Дмитриев журналистам.
"Надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении", - отметил он.
Владимир Путин ответил на вопрос о встрече с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Путин назвал возможное место встречи с Трампом
Вчера, 15:01
 
РоссияСШАВ миреКирилл ДмитриевДональд ТрампВладимир ПутинРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала