Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет историческим событием и позволит донести до американского руководства позицию России напрямую, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа", - сказал Дмитриев журналистам."Надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении", - отметил он.

