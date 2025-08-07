https://ria.ru/20250807/putin-2033949128.html
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа
Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет историческим событием и позволит донести до американского руководства позицию...
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет историческим событием и позволит донести до американского руководства позицию России напрямую, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа", - сказал Дмитриев журналистам."Надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении", - отметил он.
Дмитриев высказался о предстоящей встрече Путина и Трампа
