Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом."У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", — сказал он журналистам в Кремле.По его словам, заинтересованность в переговорах проявлена с обеих сторон, не имеет значения, кто первым заговорил об этом.Путин добавил, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что необходимо создать условия, до этого пока далеко.Встреча Путина и ТрампаВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", — сказал он журналистам в Кремле.
По его словам, заинтересованность в переговорах проявлена с обеих сторон, не имеет значения, кто первым заговорил об этом.
Путин добавил, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что необходимо создать условия, до этого пока далеко.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф
в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Накануне Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.