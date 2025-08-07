https://ria.ru/20250807/putin-2033947461.html

Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом

Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом - РИА Новости, 07.08.2025

Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом

Президент Владимир Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:04:00+03:00

2025-08-07T15:04:00+03:00

2025-08-07T16:32:00+03:00

дональд трамп

владимир путин

оаэ

москва

россия

в мире

владимир зеленский

встреча путина и трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033949662_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fa836ab5f25288c4383e37637ce2e0b.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом."У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", — сказал он журналистам в Кремле.По его словам, заинтересованность в переговорах проявлена с обеих сторон, не имеет значения, кто первым заговорил об этом.Путин добавил, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что необходимо создать условия, до этого пока далеко.Встреча Путина и ТрампаВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

https://ria.ru/20250807/tramp-2033851410.html

https://ria.ru/20250807/brayen-2033855950.html

https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033829497.html

оаэ

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Путин ответил на вопрос о встрече с Дональдом Трампом Владимир Путин ответил на вопрос о встрече с Дональдом Трампом 2025-08-07T15:04 true PT1M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дональд трамп, владимир путин, оаэ, москва, россия, в мире, владимир зеленский, встреча путина и трампа — 2025