Рейтинг@Mail.ru
Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:04 07.08.2025 (обновлено: 16:32 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/putin-2033947461.html
Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом
Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом - РИА Новости, 07.08.2025
Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом
Президент Владимир Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:04:00+03:00
2025-08-07T16:32:00+03:00
дональд трамп
владимир путин
оаэ
москва
россия
в мире
владимир зеленский
встреча путина и трампа — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033949662_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6fa836ab5f25288c4383e37637ce2e0b.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом."У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", — сказал он журналистам в Кремле.По его словам, заинтересованность в переговорах проявлена с обеих сторон, не имеет значения, кто первым заговорил об этом.Путин добавил, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что необходимо создать условия, до этого пока далеко.Встреча Путина и ТрампаВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20250807/tramp-2033851410.html
https://ria.ru/20250807/brayen-2033855950.html
https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033829497.html
оаэ
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Владимир Путин ответил на вопрос о встрече с Дональдом Трампом
Владимир Путин ответил на вопрос о встрече с Дональдом Трампом
2025-08-07T15:04
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033949662_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9634529230f096646f9dd7094db649d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, владимир путин, оаэ, москва, россия, в мире, владимир зеленский, встреча путина и трампа — 2025
Дональд Трамп, Владимир Путин, ОАЭ, Москва, Россия, В мире, Владимир Зеленский, Встреча Путина и Трампа — 2025

Путин ответил на вопрос о встрече с Трампом

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал ОАЭ подходящим местом для встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом.
"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей — президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест", — сказал он журналистам в Кремле.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Трамп призвал быстрее планировать встречи с Путиным и Зеленским, пишут СМИ
Вчера, 03:36
По его словам, заинтересованность в переговорах проявлена с обеих сторон, не имеет значения, кто первым заговорил об этом.
Путин добавил, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским. При этом он подчеркнул, что необходимо создать условия, до этого пока далеко.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Некуда деваться". Трампа предупредили перед возможной встречей с Путиным
Вчера, 09:16

Встреча Путина и Трампа

В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием лидеров двух стран в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи — следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

Накануне Путин принял американского представителя в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через Уиткоффа лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества России и США.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США
Вчера, 01:41
 
Дональд ТрампВладимир ПутинОАЭМоскваРоссияВ миреВладимир ЗеленскийВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала