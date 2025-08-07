Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 07.08.2025 (обновлено: 15:26 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/putin-2033945457.html
Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия
Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия - РИА Новости, 07.08.2025
Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия
Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:02:00+03:00
2025-08-07T15:26:00+03:00
владимир путин
владимир зеленский
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия.&quot;Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко&quot;, — сказал он журналистам в Кремле.Глава государства также прокомментировал подготовку к его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такого саммита.По его словам, заинтересованность во встрече проявлена с обеих сторон, у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.Встреча Путина и ТрампаВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием президентов в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече с российским президентом затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
https://ria.ru/20250807/uitkoff-2033834946.html
https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033829497.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, владимир зеленский, россия, украина
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина
Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия

Путин назвал возможной встречу с Зеленским при создании условий

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия.
«

"Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", — сказал он журналистам в Кремле.

Глава государства также прокомментировал подготовку к его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такого саммита.
По его словам, заинтересованность во встрече проявлена с обеих сторон, у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Стал неуправляемым": в Европе отреагировали на беседу Путина и Уиткоффа
Вчера, 03:27

Встреча Путина и Трампа

В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием президентов в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече с российским президентом затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США
Вчера, 01:41
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала