https://ria.ru/20250807/putin-2033945457.html

Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия

Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия - РИА Новости, 07.08.2025

Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:02:00+03:00

2025-08-07T15:02:00+03:00

2025-08-07T15:26:00+03:00

владимир путин

владимир зеленский

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия."Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", — сказал он журналистам в Кремле.Глава государства также прокомментировал подготовку к его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такого саммита.По его словам, заинтересованность во встрече проявлена с обеих сторон, у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.Встреча Путина и ТрампаВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием президентов в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече с российским президентом затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.

https://ria.ru/20250807/uitkoff-2033834946.html

https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033829497.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, владимир зеленский, россия, украина