Путин заявил, что для встречи с Зеленским должны быть созданы условия
Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:26:00+03:00
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия."Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", — сказал он журналистам в Кремле.Глава государства также прокомментировал подготовку к его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такого саммита.По его словам, заинтересованность во встрече проявлена с обеих сторон, у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.Встреча Путина и ТрампаВ четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием президентов в ближайшие дни.Стороны приступили к проработке встречи, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в среду на встрече с российским президентом затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с Владимиром Зеленским возможна, но для таких переговоров должны быть созданы условия.
"Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", — сказал он журналистам в Кремле.
Глава государства также прокомментировал подготовку к его встрече с президентом США Дональдом Трампом. Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для такого саммита.
По его словам, заинтересованность во встрече проявлена с обеих сторон, у России много друзей, которые готовы помочь в подготовке переговоров.
В четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит с участием президентов в ближайшие дни.
Стороны приступили к проработке встречи, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения согласовано, о нем объявят позднее.
Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф
в среду на встрече с российским президентом затрагивал идею трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.