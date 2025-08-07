Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о возможной встрече с Зеленским - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 07.08.2025 (обновлено: 15:07 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/putin-2033945230.html
Путин высказался о возможной встрече с Зеленским
Путин высказался о возможной встрече с Зеленским - РИА Новости, 07.08.2025
Путин высказался о возможной встрече с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:02:00+03:00
2025-08-07T15:07:00+03:00
владимир путин
владимир зеленский
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским."Я ничего в целом не имею против, это возможно", - сказал Путин журналистам в Кремле, комментируя возможность его встречи с Зеленским.
https://ria.ru/20250807/dubinskiy-2033912667.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, владимир зеленский, россия, в мире
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, В мире
Путин высказался о возможной встрече с Зеленским

Путин заявил, что в целом не имеет ничего против проведения встречи с Зеленским

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским.
"Я ничего в целом не имею против, это возможно", - сказал Путин журналистам в Кремле, комментируя возможность его встречи с Зеленским.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Киеве заявили о панике на Украине из-за будущей встречи Путина и Трампа
Вчера, 13:28
 
Владимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала