Путин высказался о возможной встрече с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским."Я ничего в целом не имею против, это возможно", - сказал Путин журналистам в Кремле, комментируя возможность его встречи с Зеленским.
