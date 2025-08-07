https://ria.ru/20250807/putin-2033945230.html

Путин высказался о возможной встрече с Зеленским

Путин высказался о возможной встрече с Зеленским - РИА Новости, 07.08.2025

Путин высказался о возможной встрече с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским.

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не имеет ничего против проведения встречи с Владимиром Зеленским."Я ничего в целом не имею против, это возможно", - сказал Путин журналистам в Кремле, комментируя возможность его встречи с Зеленским.

