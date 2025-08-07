https://ria.ru/20250807/putin-2033925606.html
Путин оценил отношения между РФПИ и суверенным фондом ОАЭ
Путин оценил отношения между РФПИ и суверенным фондом ОАЭ
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Отношения между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и суверенным фондом ОАЭ хорошо развиваются, заявил президент РФ Владимир Путин. Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в Кремле начались переговоры Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. "Мы знаем, что хорошо развиваются отношения между вашим суверенным фондом и Российским фондом прямых инвестиций. Благодарим вас за доверие, которое вы оказываете российским специалистам в области инвестиционной деятельности, и это направление тоже находится под нашим вниманием и даёт свои результаты", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
