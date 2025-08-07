https://ria.ru/20250807/putin-2033917926.html
Путин оценил гуманитарное взаимодействие между Россией и ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин заявил, что гуманитарное взаимодействие между РФ и ОАЭ находится на хорошем уровне, в том числе в сфере образования. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что гуманитарное взаимодействие между РФ и ОАЭ находится на хорошем уровне, в том числе в сфере образования."У нас на хорошем уровне находятся гуманитарные взаимодействия. Имею в виду и наши контакты в сфере образования и культуры", - сказал глава государства в ходе российско-эмиратских переговоров.
https://ria.ru/20250807/diplomatiya-2033829836.html
