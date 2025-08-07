Рейтинг@Mail.ru
Путин может посетить Индию в конце года, заявил советник премьера страны
12:12 07.08.2025
Путин может посетить Индию в конце года, заявил советник премьера страны
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию ожидается в конце года, сообщил советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу в четверг в Москве.
"Сейчас мы установили очень хорошие отношения, которые мы очень ценим, стратегическое партнерство между нашими странами. Мы взаимодействуем на высоком уровне... Мы были рады узнать о визите президента Путина, намечающемся в конце года в нашу страну", - сказал Довал.
Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву состоялся в июле 2024 года. В его ходе, в частности, прошел XXII российско-индийский ежегодный саммит. По его итогам Моди пригласил Путина посетить Индию. В мае 2025 года пресс-служба Кремля сообщила, что Моди подтвердил приглашение Путину посетить Индию с визитом, оно было с благодарностью принято.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Шойгу рассказал о доверительном диалоге между Россией и Индией
