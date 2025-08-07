Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент ОАЭ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2025
11:03 07.08.2025 (обновлено: 12:49 07.08.2025)
Путин и президент ОАЭ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля."Отдельное внимание имеется в виду уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта", — говорится в материалах к встрече.В пресс-службе отметили, что обе страны выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путем, предполагающим создание двух государств для двух народов.Также в Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ:
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
"Отдельное внимание имеется в виду уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта", — говорится в материалах к встрече.
Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле. Мухаммед бен Заида Аль Нахайян прибыл в Россию днем.

В пресс-службе отметили, что обе страны выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путем, предполагающим создание двух государств для двух народов.
Также в Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ:
  • позиции стран совпадают по большинству вопросов глобальной и региональной повестки;
  • товарооборот в прошлом году составил девять миллиардов долларов, расширяется сотрудничество в сфере образования и науки;
  • растет турпоток, за 2024-й число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%;
  • укрепляется договорно-правовая база: подписаны соглашения об устранении двойного налогообложения и экономическом партнерстве с ЕАЭС;
  • успешно сотрудничают Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд "Мубадала", реализовано более 60 проектов;
  • стороны планируют подписать на встрече документы в сферах инвестиций и транспорта.
