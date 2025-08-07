Путин и президент ОАЭ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
"Отдельное внимание имеется в виду уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта", — говорится в материалах к встрече.
Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле. Мухаммед бен Заида Аль Нахайян прибыл в Россию днем.
В пресс-службе отметили, что обе страны выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путем, предполагающим создание двух государств для двух народов.
Также в Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ:
- позиции стран совпадают по большинству вопросов глобальной и региональной повестки;
- товарооборот в прошлом году составил девять миллиардов долларов, расширяется сотрудничество в сфере образования и науки;
- растет турпоток, за 2024-й число поездок россиян в ОАЭ выросло на 13,4%;
- укрепляется договорно-правовая база: подписаны соглашения об устранении двойного налогообложения и экономическом партнерстве с ЕАЭС;
- успешно сотрудничают Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд "Мубадала", реализовано более 60 проектов;
- стороны планируют подписать на встрече документы в сферах инвестиций и транспорта.
