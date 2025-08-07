https://ria.ru/20250807/putin-2033876406.html

Путин и президент ОАЭ обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве обсудят обстановку на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля."Отдельное внимание имеется в виду уделить ситуации на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта", — говорится в материалах к встрече.В пресс-службе отметили, что обе страны выступают за урегулирование конфликта дипломатическим путем, предполагающим создание двух государств для двух народов.Также в Кремле рассказали о развитии отношений России и ОАЭ:

