Кремль: Путин и президент ОАЭ обсудят экономическое сотрудничество

2025-08-07T11:12:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян на переговорах в Москве планируют обсудить экономическое сотрудничество РФ и ОАЭ с упором на реализацию конкретных проектов, указано в материалах ко встрече лидеров. Президент ОАЭ в четверг посетит Россию с официальным визитом, в этот день состоятся переговоры на высшем уровне. "Главы государств планируют рассмотреть ключевые аспекты экономического сотрудничества двух стран, включая взаимодействие в сферах инвестиций, промышленности, энергетики, культуры, образования – с упором на реализацию конкретных проектов", - отмечено в материалах к переговорам, предоставленных пресс-службой Кремля.

