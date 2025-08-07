Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Александра Журбина с 80-летием
Культура
 
09:46 07.08.2025
Путин поздравил Александра Журбина с 80-летием
Путин поздравил Александра Журбина с 80-летием - РИА Новости, 07.08.2025
Путин поздравил Александра Журбина с 80-летием
Президент России Владимир Путин в поздравлении заслуженного деятеля искусств России Александра Журбина с юбилеем отметил, что за годы служения искусству... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:46:00+03:00
2025-08-07T09:46:00+03:00
культура
россия
владимир путин
александр журбин
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении заслуженного деятеля искусств России Александра Журбина с юбилеем отметил, что за годы служения искусству композитор блестяще реализовал своё дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Александр Борисович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. За годы подвижнического служения искусству вы блестяще реализовали своё щедрое дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях, создали замечательные симфонические, камерные, эстрадные произведения", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что особый успех и искреннюю зрительскую любовь заслужило творчество Журбина в сотрудничестве с театром и кинематографом. "Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего", - добавил глава государства.
россия, владимир путин, александр журбин
Культура, Россия, Владимир Путин, Александр Журбин
Путин поздравил Александра Журбина с 80-летием

Путин: за годы служения искусству Журбин блестяще реализовал свое дарование

Композитор Александр Журбин на презентации своей книги "Закулисные тайны и другие истории"
Композитор Александр Журбин на презентации своей книги Закулисные тайны и другие истории - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Композитор Александр Журбин на презентации своей книги "Закулисные тайны и другие истории". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении заслуженного деятеля искусств России Александра Журбина с юбилеем отметил, что за годы служения искусству композитор блестяще реализовал своё дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Борисович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. За годы подвижнического служения искусству вы блестяще реализовали своё щедрое дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях, создали замечательные симфонические, камерные, эстрадные произведения", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что особый успех и искреннюю зрительскую любовь заслужило творчество Журбина в сотрудничестве с театром и кинематографом.
"Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего", - добавил глава государства.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит заседание Совета по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Путин назвал кинематограф и музыку союзниками России
25 марта, 18:14
 
Культура Россия Владимир Путин Александр Журбин
 
 
