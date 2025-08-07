Путин поздравил Александра Журбина с 80-летием

https://ria.ru/20250807/putin-2033860026.html
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении заслуженного деятеля искусств России Александра Журбина с юбилеем отметил, что за годы служения искусству композитор блестяще реализовал своё дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Александр Борисович! Поздравляю Вас с 80-летним юбилеем. За годы подвижнического служения искусству вы блестяще реализовали своё щедрое дарование в разных музыкальных жанрах и направлениях, создали замечательные симфонические, камерные, эстрадные произведения", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что особый успех и искреннюю зрительскую любовь заслужило творчество Журбина в сотрудничестве с театром и кинематографом. "Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего", - добавил глава государства.
