Прощание с Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа в Москве - РИА Новости, 07.08.2025
16:28 07.08.2025 (обновлено: 17:47 07.08.2025)
Прощание с Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа в Москве
Прощание с Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа в Москве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сафроновым состоится 9 августа в здании Исторической сцены Малого театра, в Щепкинском фойе, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Актер скончался в возрасте 84 лет в среду."Прощание будет 9 августа в здании Исторической сцены Малого театра", - сказала собеседница агентства.В театре уточнили, что церемония начнется в 11.00 мск в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра. Зрительский вход будет открыт.Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году. В 1972 году он пришел в Малый театр уже зрелым мастером, где сыграл около 60 ролей.
россия, москва, малый театр
Культура, Россия, Москва, Малый театр
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкНародный артист России Владимир Сафронов
Народный артист России Владимир Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сафроновым состоится 9 августа в здании Исторической сцены Малого театра, в Щепкинском фойе, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Актер скончался в возрасте 84 лет в среду.
"Прощание будет 9 августа в здании Исторической сцены Малого театра", - сказала собеседница агентства.
В театре уточнили, что церемония начнется в 11.00 мск в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра. Зрительский вход будет открыт.
Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году. В 1972 году он пришел в Малый театр уже зрелым мастером, где сыграл около 60 ролей.
 
КультураРоссияМоскваМалый театр
 
 
