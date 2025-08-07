https://ria.ru/20250807/proschanie-2033972885.html
Прощание с Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа в Москве
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом России Владимиром Сафроновым состоится 9 августа в здании Исторической сцены Малого театра, в Щепкинском фойе, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Актер скончался в возрасте 84 лет в среду."Прощание будет 9 августа в здании Исторической сцены Малого театра", - сказала собеседница агентства.В театре уточнили, что церемония начнется в 11.00 мск в Щепкинском фойе Исторической сцены Малого театра. Зрительский вход будет открыт.Сафронов окончил Щепкинское театральное училище в 1962 году. В 1972 году он пришел в Малый театр уже зрелым мастером, где сыграл около 60 ролей.
