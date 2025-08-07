https://ria.ru/20250807/proekt-2033960108.html
В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС
В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС - РИА Новости, 07.08.2025
В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:37:00+03:00
2025-08-07T15:37:00+03:00
2025-08-07T15:37:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588747824_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_7e01bc79986df0866deb864863a38bec.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на необоснованное повышение цен на товары и услуги в период чрезвычайных и критических ситуаций, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается дополнить ФЗ "О защите конкуренции" новой статьей 102, закрепляющей запрет на экономически или технологически не обоснованное установление либо повышение цен в условиях действия режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также в иных критических обстоятельствах, при которых вследствие природных, техногенных, санитарно-эпидемиологических или социальных факторов существенно возрастает спрос потребителей на соответствующий товар, включая случаи транспортных и логистических сбоев, а также при наличии угрозы жизни, здоровью или безопасности граждан", - сказано в пояснительной записке. Законопроектом также вводится определение критических ситуаций как обстоятельств чрезвычайного характера (природного, техногенного, санитарно-эпидемиологического, социального и иного происхождения), влекущих нарушение устойчивого товарооборота и логистических цепочек, ограничение свободы передвижения граждан, повышение социальной напряженности, а также иных ситуаций, при которых существенно возрастает спрос потребителей на товары или затрудняется (становится невозможным) доступ потребителей к ним. По мнению авторов законопроекта, его принятие обусловлено необходимостью пресечения случаев злоупотребления в сфере ценообразования, особенно в условиях, когда потребители оказываются в уязвимом положении. В документе приводятся примеры, как в периоды кризисных явлений, чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф, а также массовых задержек транспорта фиксируются значительные случаи необоснованного роста цен, в том числе на товары и услуги первой необходимости, в частности, рост цен на такси во время теракта в "Крокус сити холле" и повышение стоимости бутылки воды в аэропортах при задержке рейсов.
https://ria.ru/20250724/minselkhoz-2031090289.html
https://ria.ru/20250619/tseny-2023914128.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588747824_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ff5d37545d923709658297195cd42ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, крокус сити холл
Общество, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Крокус Сити Холл
В Госдуму внесли проект о запрете повышать цены в период ЧС
В Госдуму внесли проект о запрете необоснованного повышения цен при ЧС
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить запрет на необоснованное повышение цен на товары и услуги в период чрезвычайных и критических ситуаций, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается дополнить ФЗ "О защите конкуренции" новой статьей 102, закрепляющей запрет на экономически или технологически не обоснованное установление либо повышение цен в условиях действия режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, а также в иных критических обстоятельствах, при которых вследствие природных, техногенных, санитарно-эпидемиологических или социальных факторов существенно возрастает спрос потребителей на соответствующий товар, включая случаи транспортных и логистических сбоев, а также при наличии угрозы жизни, здоровью или безопасности граждан", - сказано в пояснительной записке.
Законопроектом также вводится определение критических ситуаций как обстоятельств чрезвычайного характера (природного, техногенного, санитарно-эпидемиологического, социального и иного происхождения), влекущих нарушение устойчивого товарооборота и логистических цепочек, ограничение свободы передвижения граждан, повышение социальной напряженности, а также иных ситуаций, при которых существенно возрастает спрос потребителей на товары или затрудняется (становится невозможным) доступ потребителей к ним.
По мнению авторов законопроекта, его принятие обусловлено необходимостью пресечения случаев злоупотребления в сфере ценообразования, особенно в условиях, когда потребители оказываются в уязвимом положении. В документе приводятся примеры, как в периоды кризисных явлений, чрезвычайных ситуаций, природных и техногенных катастроф, а также массовых задержек транспорта фиксируются значительные случаи необоснованного роста цен, в том числе на товары и услуги первой необходимости, в частности, рост цен на такси во время теракта в "Крокус сити холле
" и повышение стоимости бутылки воды в аэропортах при задержке рейсов.