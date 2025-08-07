Прилепин предложил установить памятник героям СВО на Болотной набережной
Прилепин предложил установить памятник героям СВО на месте Большой глины No4
Захар Прилепин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 авг - РИА Новости. Памятник героям специальной военной операции нужно установить на месте демонтированной с Болотной набережной в Москве "Большой глины №4", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин.
Скульптуру Урса Фишера "Большая глина №4", представляющую собой отлитую из алюминия 12-метровую композицию - копию комка глины, который автор разминал в руках, установили у Дома культуры "ГЭС-2" на Болотной набережной в 2021 году. В конце июля она была демонтирована, ее планируется заменить другой художественной работой.
"Я думаю, что, конечно же, нуждается в увековечивании бессчетное количество подвигов, которые совершены нашими ребятами на СВО. В этом смысле выбор невероятен - от первых людей, которые все эти процессы запустили, то есть Саша Захарченко, Моторола, Гиви, - до тех ребят, которые сегодня и сейчас совершают подвиги, равных которым нет. Пока идет СВО, конечно же, это должно быть первым пунктом", - заявил Прилепин.
На уточняющий вопрос корреспондента агентства о том, считает ли писатель, что на Болотной набережной должен быть установлен памятник героям СВО, Прилепин ответил "да, понимаете правильно".
Первый глава ДНР Александр Захарченко стоял у истоков зашиты и самоопределения народа Донбасса. Он погиб в результате теракта 31 августа 2018 года. До этого на него было совершено несколько покушений.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов ("Моторола") погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. Фигуранты дела об убийстве Павлова осуждены в июне 2024 года. В 2020 году на Аллее героев в Донецке был установлен бюст Павлова. Президент России Владимир Путин в мае 2022 года подписал указ о награждении "Моторолы" орденом Мужества (посмертно).
Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых погиб 8 февраля 2017 года в результате теракта на территории его воинской части в Макеевке. Минобороны ДНР назвало случившееся "продолжением террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса".
