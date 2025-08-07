https://ria.ru/20250807/predprinimateli-2033928571.html

Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей"

Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей" - РИА Новости, 07.08.2025

Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей"

Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте "Время возможностей" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T14:19:00+03:00

2025-08-07T14:19:00+03:00

2025-08-07T14:19:00+03:00

общество

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032355576_199:223:3049:1826_1920x0_80_0_0_dfb58021629d2060b8c8efda14a3b80d.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте "Время возможностей" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "Свыше 2,5 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте "Время возможностей" с момента его запуска. Он проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве" и направлен на поддержку и продвижение бизнеса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в спецпроекте участвуют предприниматели из сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры и спорта, а также гостиничного бизнеса. Они готовят специальные предложения: бесплатные мероприятия, акции с подарками или скидки от 25%. "Наибольшую активность проявляют предприниматели сферы общественного питания, они подали свыше 700 заявок. Не отстает и сфера услуг - более 650. Замыкают тройку лидеров представители сферы торговли, которые направили свыше 400 заявок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250731/utro-2032598791.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва