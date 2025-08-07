https://ria.ru/20250807/predprinimateli-2033928571.html
Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей"
Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей" - РИА Новости, 07.08.2025
Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей"
Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте "Время возможностей" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:19:00+03:00
2025-08-07T14:19:00+03:00
2025-08-07T14:19:00+03:00
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032355576_199:223:3049:1826_1920x0_80_0_0_dfb58021629d2060b8c8efda14a3b80d.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте "Время возможностей" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "Свыше 2,5 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте "Время возможностей" с момента его запуска. Он проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве" и направлен на поддержку и продвижение бизнеса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в спецпроекте участвуют предприниматели из сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры и спорта, а также гостиничного бизнеса. Они готовят специальные предложения: бесплатные мероприятия, акции с подарками или скидки от 25%. "Наибольшую активность проявляют предприниматели сферы общественного питания, они подали свыше 700 заявок. Не отстает и сфера услуг - более 650. Замыкают тройку лидеров представители сферы торговли, которые направили свыше 400 заявок", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250731/utro-2032598791.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032355576_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_c54cb0643317b0de6ec1dc2f66a22b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей"
Форум для предпринимателей "Время возможностей" получил более 2,5 тысяч заявок
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте "Время возможностей" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Свыше 2,5 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте "Время возможностей" с момента его запуска. Он проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве" и направлен на поддержку и продвижение бизнеса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в спецпроекте участвуют предприниматели из сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры и спорта, а также гостиничного бизнеса. Они готовят специальные предложения: бесплатные мероприятия, акции с подарками или скидки от 25%.
"Наибольшую активность проявляют предприниматели сферы общественного питания, они подали свыше 700 заявок. Не отстает и сфера услуг - более 650. Замыкают тройку лидеров представители сферы торговли, которые направили свыше 400 заявок", - говорится в сообщении.