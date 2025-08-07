Рейтинг@Mail.ru
Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей" - РИА Новости, 07.08.2025
14:19 07.08.2025
Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей"
Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте "Время возможностей" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте "Время возможностей" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства. "Свыше 2,5 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте "Время возможностей" с момента его запуска. Он проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве" и направлен на поддержку и продвижение бизнеса", - говорится в сообщении. Отмечается, что в спецпроекте участвуют предприниматели из сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры и спорта, а также гостиничного бизнеса. Они готовят специальные предложения: бесплатные мероприятия, акции с подарками или скидки от 25%. "Наибольшую активность проявляют предприниматели сферы общественного питания, они подали свыше 700 заявок. Не отстает и сфера услуг - более 650. Замыкают тройку лидеров представители сферы торговли, которые направили свыше 400 заявок", - говорится в сообщении.
Общество, Москва
Более 2,5 тысяч заявок поступило для участия в проекте "Время возможностей"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Больше 2,5 тыс заявок от бизнеса поступило на участите в спецпроекте "Время возможностей" в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства.
"Свыше 2,5 тысячи заявок подали столичные предприниматели на участие в спецпроекте "Время возможностей" с момента его запуска. Он проходит с 1 июня по 14 сентября в рамках "Лета в Москве" и направлен на поддержку и продвижение бизнеса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в спецпроекте участвуют предприниматели из сферы общественного питания, услуг, образования и творчества, индустрии красоты, торговли, культуры и спорта, а также гостиничного бизнеса. Они готовят специальные предложения: бесплатные мероприятия, акции с подарками или скидки от 25%.
"Наибольшую активность проявляют предприниматели сферы общественного питания, они подали свыше 700 заявок. Не отстает и сфера услуг - более 650. Замыкают тройку лидеров представители сферы торговли, которые направили свыше 400 заявок", - говорится в сообщении.
