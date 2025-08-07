https://ria.ru/20250807/pozhar-2034016819.html

После пожара в квартире на юго-востоке Москвы осматривают четверых детей

После пожара в квартире на юго-востоке Москвы осматривают четверых детей - РИА Новости, 07.08.2025

После пожара в квартире на юго-востоке Москвы осматривают четверых детей

Врачи осматривают четверых детей после пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, возгорание потушили на 10 "квадратах", рассказал РИА... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T19:22:00+03:00

2025-08-07T19:22:00+03:00

2025-08-07T19:22:00+03:00

происшествия

москва

россия

пожар

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врачи осматривают четверых детей после пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, возгорание потушили на 10 "квадратах", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание личных вещей и мебели в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице 1-я Карачаровская", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что открытое горение удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров. "До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четверо детей, их осматривает бригада скорой помощи", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250804/mchs-2033171473.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, пожар