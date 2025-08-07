https://ria.ru/20250807/pozhar-2034016819.html
После пожара в квартире на юго-востоке Москвы осматривают четверых детей
После пожара в квартире на юго-востоке Москвы осматривают четверых детей - РИА Новости, 07.08.2025
После пожара в квартире на юго-востоке Москвы осматривают четверых детей
Врачи осматривают четверых детей после пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, возгорание потушили на 10 "квадратах", рассказал РИА... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T19:22:00+03:00
2025-08-07T19:22:00+03:00
2025-08-07T19:22:00+03:00
происшествия
москва
россия
пожар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врачи осматривают четверых детей после пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, возгорание потушили на 10 "квадратах", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание личных вещей и мебели в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице 1-я Карачаровская", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что открытое горение удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров. "До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четверо детей, их осматривает бригада скорой помощи", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250804/mchs-2033171473.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, пожар
Происшествия, Москва, Россия, Пожар
После пожара в квартире на юго-востоке Москвы осматривают четверых детей
После пожара в квартире пятиэтажки на юго-востоке Москвы осматривают 4 детей
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Врачи осматривают четверых детей после пожара в квартире многоэтажного жилого дома на юго-востоке Москвы, возгорание потушили на 10 "квадратах", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло возгорание личных вещей и мебели в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома на улице 1-я Карачаровская", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что открытое горение удалось ликвидировать на площади 10 квадратных метров.
"До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались четверо детей, их осматривает бригада скорой помощи", - заключил собеседник агентства.