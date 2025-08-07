https://ria.ru/20250807/pozhar-2033848140.html
В Хабаровске в здании, где располагаются несколько кафе, вспыхнул пожар
Здание, где располагаются несколько кафе, тушат в Хабаровске, из здания вышли 30 человек, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 07.08.2025
ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Здание, где располагаются несколько кафе, тушат в Хабаровске, из здания вышли 30 человек, сообщает краевой главк МЧС. "Пожарные подразделения ликвидируют возгорание в здании на улице Муравьева-Амурского в Хабаровске. По предварительный данным, произошло загорание вытяжки на втором этаже. Из здания вышли 30 человек", - сообщает главное управление МЧС региона. Отмечается, что пожарные проводят разведку и локализацию возгорания. В здании располагаются несколько кафе.
