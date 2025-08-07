Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:23 07.08.2025 (обновлено: 06:29 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/pozhar-2033841682.html
В Волгоградской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА
В Волгоградской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
В Волгоградской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА
ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T06:23:00+03:00
2025-08-07T06:29:00+03:00
волгоградская область
происшествия
андрей бочаров
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_4ae6be93f029c6b94f48fe7de4388f25.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении администрации региона.Он отметил, что на железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА, повреждений объектов нет. Кроме того, движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21441/58/214415814_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_ad80d211c906a45c252835d1b4870848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоградская область, происшествия, андрей бочаров, министерство обороны рф (минобороны рф)
Волгоградская область, Происшествия, Андрей Бочаров, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Волгоградской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

В здании на ж/д в Волгоградской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале.
"Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении администрации региона.
Он отметил, что на железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА, повреждений объектов нет. Кроме того, движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Волгоградская областьПроисшествияАндрей БочаровМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала