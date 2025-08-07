https://ria.ru/20250807/pozhar-2033841682.html

В Волгоградской области вспыхнул пожар из-за атаки БПЛА

ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ПВО отразила атаку БПЛА на объекты в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале."Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет. На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении администрации региона.Он отметил, что на железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА, повреждений объектов нет. Кроме того, движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.

