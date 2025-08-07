https://ria.ru/20250807/poteri-2033852618.html
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области - РИА Новости, 07.08.2025
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области
Киев потерял почти половину штурмовиков, которых бросили в контратаку в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T07:34:00+03:00
2025-08-07T07:34:00+03:00
2025-08-07T08:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Киев потерял почти половину штурмовиков, которых бросили в контратаку в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В лесу возле Синельниково бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки штурмовых групп 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 50 процентов живой силы штурмовых групп противника, остальные отступили на исходные позиции", — заявил собеседник агентства.По его словам, атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов.Как рассказали в силовых структурах в среду, положение украинских войск на Харьковском направлении ухудшилось. Так, из-за потерь ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на Липцовском участке фронта.Также в украинскую армию вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы.
https://ria.ru/20250807/ukraina-2033845536.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_ffb68cd57f156d0089d4e3fbb195e002.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы Украины