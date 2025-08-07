Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:34 07.08.2025 (обновлено: 08:45 07.08.2025)
ВСУ потеряли половину штурмовиков в контратаке в Харьковской области
Киев потерял почти половину штурмовиков, которых бросили в контратаку в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Киев потерял почти половину штурмовиков, которых бросили в контратаку в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."В лесу возле Синельниково бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки штурмовых групп 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 50 процентов живой силы штурмовых групп противника, остальные отступили на исходные позиции", — заявил собеседник агентства.По его словам, атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов.Как рассказали в силовых структурах в среду, положение украинских войск на Харьковском направлении ухудшилось. Так, из-за потерь ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на Липцовском участке фронта.Также в украинскую армию вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы.
харьковская область
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Киев потерял почти половину штурмовиков, которых бросили в контратаку в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В лесу возле Синельниково бойцы группировки войск "Север" отразили три контратаки штурмовых групп 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ, уничтожив до 50 процентов живой силы штурмовых групп противника, остальные отступили на исходные позиции", — заявил собеседник агентства.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
ВСУ бросают на штурм неподготовленных новобранцев
Вчера, 07:27
По его словам, атакам предшествовала интенсивная артиллерийская подготовка и массированный налет вражеских FPV-дронов.
Как рассказали в силовых структурах в среду, положение украинских войск на Харьковском направлении ухудшилось. Так, из-за потерь ВСУ выводят части подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады на Липцовском участке фронта.
Также в украинскую армию вызвали из отпусков военнослужащих, в том числе женщин, пытаясь усилить позиции в районе Старицы.
