Новые пошлины США на импорт из десятков стран вступили в силу
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Новые американские пошлины для почти 70 стран вступили в силу, следует из документа, опубликованного Белым домом.
На прошлой неделе президент Дональд Трамп подписал указ о введении тарифов в отношении 69 государств — торговых партнеров США. Среди прочего:
России в списке нет.
Кроме того, 6 августа Трамп ввел дополнительные пошлины в 25 процентов для Индии, так как она продолжает покупать российскую нефть. Эта мера вступит в силу через 21 день после подписания указа.
После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Евросоюз, Таиланд и Камбоджа смогли договориться с Вашингтоном о новых условиях торговли.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
Как сообщал телеканал NBC, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.