Трамп пообещал ввести пошлины в 100 процентов на чипы и полупроводники

США введут пошлины в 100 процентов на импортные чипы и полупроводники, заявил президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме. 07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США введут пошлины в 100 процентов на импортные чипы и полупроводники, заявил президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме."Итак, 100-процентная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США", — сказал он.При этом, уточнил американский лидер, при производстве этой продукции в США тарифы компаниям не грозят. Тем не менее сроки введения рестрикций он не назвал.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как сообщал телеканал NBC, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.Сейчас Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Евросоюз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.

Дарья Буймова

