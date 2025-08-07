Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал ввести пошлины в 100 процентов на чипы и полупроводники - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:32 07.08.2025 (обновлено: 01:00 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/poshliny-2033825006.html
Трамп пообещал ввести пошлины в 100 процентов на чипы и полупроводники
Трамп пообещал ввести пошлины в 100 процентов на чипы и полупроводники - РИА Новости, 07.08.2025
Трамп пообещал ввести пошлины в 100 процентов на чипы и полупроводники
США введут пошлины в 100 процентов на импортные чипы и полупроводники, заявил президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T00:32:00+03:00
2025-08-07T01:00:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084781_0:261:2500:1667_1920x0_80_0_0_9617fc7d9a72b677d29b580a1485eafb.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США введут пошлины в 100 процентов на импортные чипы и полупроводники, заявил президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме."Итак, 100-процентная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США", — сказал он.При этом, уточнил американский лидер, при производстве этой продукции в США тарифы компаниям не грозят. Тем не менее сроки введения рестрикций он не назвал.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как сообщал телеканал NBC, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.Сейчас Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Евросоюз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.
https://ria.ru/20250805/tarify-2033356224.html
https://ria.ru/20250806/poshlina-2033766465.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032084781_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_70d695ccaf220a5806eb3c87d2b1b339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
Трамп пообещал ввести пошлины в 100 процентов на чипы и полупроводники

Трамп анонсировал стопроцентные пошлины на чипы и полупроводники

© AP Photo / Christopher FurlongПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Christopher Furlong
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США введут пошлины в 100 процентов на импортные чипы и полупроводники, заявил президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме.
"Итак, 100-процентная пошлина на все чипы и полупроводники, ввозимые США", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Тарифный грабеж и суверенитет
5 августа, 08:00
При этом, уточнил американский лидер, при производстве этой продукции в США тарифы компаниям не грозят. Тем не менее сроки введения рестрикций он не назвал.

Торговые пошлины Трампа

После возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.
По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в Штатах и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, ведь компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.
Как сообщал телеканал NBC, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.
Сейчас Япония, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам, Пакистан, Индонезия, Великобритания, Евросоюз, Таиланд и Камбоджа уже договорились с Вашингтоном о новых условиях для торговых отношений.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Трамп ввел дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии
Вчера, 17:03
 
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала